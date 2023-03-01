С начала года в Турции произошло 22 тысячи землетрясений. Об этом сегодня, 12 марта, сообщают «Новости Турции». Соответствующее заявление сделал генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.
После землетрясения в центральном Кахраманмараше было зафиксировано 16 тысяч афтершоков.
В результате разрушительного землетрясения в Турции на данный момент уже погибло порядка 48 тысяч человек. Последствия землетрясения лягут тяжелым бременем на турецкую экономику.