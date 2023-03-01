Президент ПМР Вадим Красносельский провел встречу с депутатским корпусом Бендер. Это плановое мероприятие. Цель – обмен актуальной информацией. Разговор состоялся в зале заседаний городского Совета. Участие в нем, помимо руководителя и депутатов горсовета, приняли Председатель Верховного Совета, глава бендерской госадминистрации и парламентарии, представляющие интересы бендерчан в законодательном органе республики, сообщает пресс-служба главы государства.
Собеседники обменялись сведениями и мнениями по различным аспектам геополитики, вопросам экономической и энергетической безопасности республики, обсуждали состояние переговорного процесса с Молдовой. Президента спрашивали о деталях предотвращенных терактов и мерах, принимаемых для обеспечения физической безопасности граждан и гостей Приднестровья.
Значительная часть вопросов была посвящена развитию города. Говорили об улучшении городской среды, обновлении социальной инфраструктуры, туристических проектах, увеличении числа спортивно-досуговых объектов и расширении площади культурно-рекреационных зон. Обсудили конкретные планы – уже реализуемые и те, что пока изучаются как перспективные проекты.
Вадим Красносельский отметил, что руководство республики заинтересовано в развитии и капитализации населенных пунктов, в частности Бендер. По его словам, город с богатой историей должен быть интересен не только и не столько зарубежным туристам, разово прибывающим для ознакомления с ним. Главное, создать комфортные условия для жизни местного населения, считает Глава государства. «Не напоказ, а для жизни», – таким должен быть принцип благоустройства городов и сел республики, отметил руководитель страны, обозначив заметные всем преобразования и преображение Бендер.
В ходе дискуссии затронули тему лицензирования предприятий, задействованных в производстве и укладке тротуарной плитки. Обсуждали вопросы, связанные с поддержкой инвесторов – внутренних и внешних, а также с развитием сферы малого предпринимательства и среднего бизнеса. Обозначили проблематику, связанную со сложностью процедуры отвода земельных участков под строительство производственных объектов. Обсуждали механизмы проведения контрольно-проверочных мероприятий в отношении юридических лиц.
Среди конкретных городских проблем, которые озвучили бендерчане, – состояние ливневого коллектора в районе мясокомбината и необходимость очистки русла Днестра у речного вокзала.
Говорили о перспективах организации детского оздоровительного отдыха на базе расположенного в Меренештах лагеря «Юность», судьбе бывшего лагеря «Лира» и вариантах использования его территории и инфраструктуры, а также о необходимости создания дома престарелых.