Dnestr.TV

 
0

Президент провел встречу с бендерскими депутатами

Президент провел встречу с бендерскими депутатами
фото: president.gospmr

Президент ПМР Вадим Красносельский провел встречу с депутатским корпусом Бендер. Это плановое мероприятие. Цель – обмен актуальной информацией. Разговор состоялся в зале заседаний городского Совета. Участие в нем, помимо руководителя и депутатов горсовета, приняли Председатель Верховного Совета, глава бендерской госадминистрации и парламентарии, представляющие интересы бендерчан в законодательном органе республики, сообщает пресс-служба главы государства.

Собеседники обменялись сведениями и мнениями по различным аспектам геополитики, вопросам экономической и энергетической безопасности республики, обсуждали состояние переговорного процесса с Молдовой. Президента спрашивали о деталях предотвращенных терактов и мерах, принимаемых для обеспечения физической безопасности граждан и гостей Приднестровья.

Значительная часть вопросов была посвящена развитию города. Говорили об улучшении городской среды, обновлении социальной инфраструктуры, туристических проектах, увеличении числа спортивно-досуговых объектов и расширении площади культурно-рекреационных зон. Обсудили конкретные планы – уже реализуемые и те, что пока изучаются как перспективные проекты.

Вадим Красносельский отметил, что руководство республики заинтересовано в развитии и капитализации населенных пунктов, в частности Бендер. По его словам, город с богатой историей должен быть интересен не только и не столько зарубежным туристам, разово прибывающим для ознакомления с ним. Главное, создать комфортные условия для жизни местного населения, считает Глава государства. «Не напоказ, а для жизни», – таким должен быть принцип благоустройства городов и сел республики, отметил руководитель страны, обозначив заметные всем преобразования и преображение Бендер.

В ходе дискуссии затронули тему лицензирования предприятий, задействованных в производстве и укладке тротуарной плитки. Обсуждали вопросы, связанные с поддержкой инвесторов – внутренних и внешних, а также с развитием сферы малого предпринимательства и среднего бизнеса. Обозначили проблематику, связанную со сложностью процедуры отвода земельных участков под строительство производственных объектов. Обсуждали механизмы проведения контрольно-проверочных мероприятий в отношении юридических лиц.

Среди конкретных городских проблем, которые озвучили бендерчане, – состояние ливневого коллектора в районе мясокомбината и необходимость очистки русла Днестра у речного вокзала.

Говорили о перспективах организации детского оздоровительного отдыха на базе расположенного в Меренештах лагеря «Юность», судьбе бывшего лагеря «Лира» и вариантах использования его территории и инфраструктуры, а также о необходимости создания дома престарелых.

В ходе встречи даны текущие поручения.

фото: president.gospmr:

Президент провел встречу с бендерскими депутатами

Президент провел встречу с бендерскими депутатами

Президент провел встречу с бендерскими депутатами

Президент провел встречу с бендерскими депутатами

Президент провел встречу с бендерскими депутатами

Президент провел встречу с бендерскими депутатами

  • Сегодня, 18:38
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»
  • Путин начал обращение с посланием Федеральному собранию
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»
  • Путин начал обращение с посланием Федеральному собранию
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна