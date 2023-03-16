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С 1 апреля налоговые органы смогут контролировать выдачу чеков покупателям

С 1 апреля налоговые органы смогут контролировать выдачу чеков покупателям

Государство в соответствии с положениями Стратегии развития Приднестровья на 2019-2026 гг. формирует комфортную среду для развития бизнеса, в том числе малого и среднего. Все преобразования направлены на создание справедливых условий ведения предпринимательской деятельности, выстраивание открытых и добросовестных взаимоотношений между государством и бизнесом. При этом значительное внимание уделяется защите прав потребителей.

Очередным шагом по повышению прозрачности ведения предпринимательской деятельности станет внедрение контрольных закупок, с помощью которых налоговые органы смогут вести контроль за выдачей покупателям кассовых чеков. Новый вид контроля смогут применять с 1 апреля 2023 года. Соответствующие изменения и дополнения в Закон ПМР «О Государственной налоговой службе» поддержаны парламентариями на пленарном заседании Верховного Совета, сообщает пресс-служба Правительства

Государственной налоговой службой по итогам контрольных мероприятий в феврале 2023 года в отношении индивидуальных предпринимателей на предмет наличия разрешительных документов на применение спец налоговых режимов и выдачи кассового чека выявлено 141 нарушение. Согласно наблюдениям инспекторов практически в половине случаев предприниматели не выполняют требование закона по предоставлению чеков. Стоит отметить, что забывчивость или невнимательность ИП приводит к сокрытию реальных доходов, а значит и к уклонению от уплаты налогов, а также нарушению прав потребителей. Напомним, с тех предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения, при проведении покупок через онлайн-кассу взимается налог с фактической выручки в сумме 3%.

«Онлайн-касса на сегодняшний день является для предпринимателей единственным средством контроля. Они не ведут никакой ни бухгалтерский, ни финансовый учет, никакой отчетности, кроме применения онлайн-кассы и проведения операций по счету для безналичных платежей», — напомнил Евгений Кошелев.

Механизм контрольных мероприятий прост: налоговый инспектор при наличии необходимого пакета документов вправе совершить покупку или заказать услугу, действуя как обычный покупатель. В случаях, когда предприниматель не выдает чек, сотрудник фискальных органов оформляет протокол и выписывает штраф. Стоит отметить, что контрольная закупка может проводиться как на торговых объектах, так и онлайн через Интернет.

После объявления о проведении контрольной закупки денежные средства возвращаются налоговым органам, за исключением случаев утраты приобретенной продукцией потребительских свойств.

В том числе внесены изменения и дополнения и в Кодекс об административных правонарушениях. Совершенствуется механизм привлечения к административной ответственности ИП за нарушение порядка осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, а также применения контрольно-кассовой техники.

В целях сокращения административных правонарушений в указанных областях, их предотвращения и предупреждения устанавливаются единые размеры административной ответственности за нарушение индивидуальными предпринимателями законодательства. Кроме того, предусматривается повышенная ответственность за повторное нарушение.

Так, если у предпринимателя, работающего по «упрощенке», нет онлайн-кассы – штраф составит 300 РУ МЗП – сейчас это 5520 рублей. Осуществление предпринимательской деятельности без документа на применение соответствующего специального налогового режима грозит штрафом в 250 РУ МЗП или 4600 рублей. Повторное нарушение повлечет взыскание 400 РУ МЗП, это — 7360 рублей.

Если говорить о невыдаче кассового чека, то штрафные санкции предусмотрены в размере 100 РУ МЗП или 1840 рублей, при повторном нарушении – 200 РУ МЗП, что составит 3680 рублей.

По мнению руководителя Государственной налоговой службы такие объемы штрафов будут пресекать и предотвращать возможные правонарушения.

«Когда человек понимает, что за нарушением может последовать более существенная материальная ответственность, то он подумает о том, что имеет смысл не рисковать и не ждать налоговика, а выдать чек каждому покупателю», — отметил Евгений Кошелев.
  • Сегодня, 19:13
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