Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Рейсы Air Moldova будут выполняться другими европейскими авиакомпаниями
Air Moldova объявила о том, что рейсы компании будут выполняться тремя другими европейскими авиакомпаниями. Это SkyUp Airlines, ETF Airways, ALK Airlines, сообщает noi.md
SkyUp Airlines - низкобюджетный авиаперевозчик из Украины. Основными пунктами назначения являются Ближний Восток, Северная Африка, Восточная и Южная Европа.
ETF Airways - хорватская авиакомпания, выполняющая чартерные рейсы и операции ACMI.
LK Airlines, юридически зарегистрированная как Air Lubo, - болгарская чартерная пассажирская авиакомпания с центральным офисом в Софии.
27 февраля Орган гражданской авиации (CAA) подтвердил, что авиаоператор Wizz Air приостановил все полеты в/из Международного аэропорта Кишинева с 14 марта 2023 года.
- Сегодня, 19:19
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.