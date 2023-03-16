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Рейсы Air Moldova будут выполняться другими европейскими авиакомпаниями

Рейсы Air Moldova будут выполняться другими европейскими авиакомпаниями

Air Moldova объявила о том, что рейсы компании будут выполняться тремя другими европейскими авиакомпаниями. Это SkyUp Airlines, ETF Airways, ALK Airlines, сообщает noi.md

SkyUp Airlines - низкобюджетный авиаперевозчик из Украины. Основными пунктами назначения являются Ближний Восток, Северная Африка, Восточная и Южная Европа.

ETF Airways - хорватская авиакомпания, выполняющая чартерные рейсы и операции ACMI.

LK Airlines, юридически зарегистрированная как Air Lubo, - болгарская чартерная пассажирская авиакомпания с центральным офисом в Софии.

27 февраля Орган гражданской авиации (CAA) подтвердил, что авиаоператор Wizz Air приостановил все полеты в/из Международного аэропорта Кишинева с 14 марта 2023 года.
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