Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов подвело итоги деятельности за 2022 год. Расширенное заседание прошло в режиме онлайн-конференции. В ней приняли участие председатель Правительства Александр Розенберг, руководители исполнительных органов власти, представители депутатского корпуса, а также общественники и сельхозпроизводители, сообщает пресс-служба Правительства.
Исполняющий обязанности главы ведомства Олег Дилигул в своём докладе акцентировал внимание на том, что 2022 год выдался сложным для сельскохозяйственной отрасли. Вследствие внешнеполитических процессов стоимость минеральных удобрений, необходимых для получения достойного урожая, выросла почти в три раза.
Таким образом, цели АПК, обозначенные в Стратегии развития государства на 2019-2026 гг., в отчётном периоде доказали свою актуальность. Упор был сделан на увеличение объёмов продукции отечественных производителей по основным социально-значимым продуктам питания, импортозамещение товаров, производимых внутри государства, и укрепление продовольственной безопасности.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в 2022 году удалось сохранить показатели урожая важнейших сельскохозяйственных культур на достаточном уровне. При этом наблюдалось снижение вдвое объёмов производства зерновых и пшеницы к уровню 2021-го, что было обусловлено недостатком влаги в почве в период сева. Но полученных объёмов хватило для того, чтобы удовлетворить потребность государства в хлебе и обеспечить поставку зерна на экспорт.
Засуха также негативно отразилась на выращивании кукурузы и подсолнечника. Объём производства картофеля вырос, урожай овощей, фруктов и винограда сохранился на уровне аналогичного периода предшествующего года.
Климатические изменения, выражающиеся в учащении засушливых периодов, стали ещё одной причиной дальнейшего развития мелиоративного комплекса республики. Реализация целевой программы позволила в 2022 году провести большой объём работы по ревизии и ремонту основного и вспомогательного гидроэлектросилового оборудования. По всем насосным станциям были проведены необходимые работы, благодаря которым 63 насосные станции готовы к подаче воды. Масштабным ремонтом по замене трубопроводов были охвачены головные насосные станции «Спея» и «Чобручи». Таким образом, площадь орошаемых земель к началу текущего года превысила 30 тыс. гектаров.
Положительная динамика наблюдалась и в отрасли садоводства. Развитие мелиорации способствовало увеличению площади садов. Плодовая продукция – одна из экспортных позиций. За счёт местного производства фруктами был обеспечен и внутренний рынок.
В прошлом году высадили порядка 116 гектаров молодых садов, 14 га – виноградников, 26 га – орехоплодных и 12 га – ягодников. По словам Олега Дилигула, структура садов меняется: больше закладывается косточковых культур, имеющих лучшие, по сравнению с семечковыми, перспективы реализации на внешнем рынке.
Одним из стратегических направлений деятельности ведомства является развитие животноводства. За 2019-2022 гг. наблюдается рост животноводческой продукции. Положительно влияют меры господдержки. Как подчеркнул руководитель Минсельхозприроды, государственная помощь оказывается животноводческим предприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) на протяжении пяти лет в виде дотаций, трёх лет – в виде субсидий. Это способствовало стабилизации негативной динамики сокращения поголовья дойного стада, а также увеличило производство молочной продукции и укрепило продовольственную безопасность.
В 2022 году было реализовано скота и птицы в живой массе 11,1 тыс. тонн – это на 10% больше, чем в 2021 году. Порядка 70% общего объёма мяса приходится на птицу. Основная часть производителей сосредоточена в Дубоссарском и Григориопольском районах.
Также в 2022 году был зафиксирован значительный рост объёмов молока. В сравнении с 2016 годом прирост составил порядка 10 тыс. тонн. В общей сложности в прошлом году было произведено 17,4 тыс. тонн молока. Данной деятельностью занимаются 84 предприятия (сельхозорганизации и КФХ). В прошлом году среднегодовой надой молока увеличился на 16%. За 2018-2022 годы на выплату дотаций за сданное на переработку молоко из средств республиканского бюджета было выделено более 48 млн рублей. В отчётный период за помощью обратились 47 организаций, в том числе 34 КФХ.
Вторая часть заседания была посвящена подведению итогов в сфере рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. Приоритетными направлениями работы ведомства в этой части были обеспечение разумного природопользования, сохранение и восстановление природных систем и создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах проживания населения.
В 2022 году на территории Приднестровья в разработке находилось 30 месторождений полезных ископаемых. Из них 3 – пильных известняков, 1 – цементного сырья, 26 – песчано-гравийных пород. За отчётный период было зафиксировано увеличение объёмов добычи ПГС и цементного сырья.
За прошлый год более 33 га земли было возвращено в сельхозоборот. В сравнении с 2020 годом их общая площадь увеличилась в 2,8 раза.
Проводились и работы по зарыблению водоёмов республики. За 2020-2022 годы было выпущено порядка 110 тонн рыбопосадочного материала промыслово-ценных видов рыб.
Также важным направлением работы ведомства является совершенствование работы гидрометеорологической службы. В 2022 году продолжалось обновление приборной базы учреждения и ремонтные работы старых помещений. Данные меры приносят видимый результат в виде увеличения спроса на платные услуги в области гидрометеорологии.