Dnestr.TV

 
0

Минсельхозприроды представило итоги работы за прошлый год

Минсельхозприроды представило итоги работы за прошлый год

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов подвело итоги деятельности за 2022 год. Расширенное заседание прошло в режиме онлайн-конференции. В ней приняли участие председатель Правительства Александр Розенберг, руководители исполнительных органов власти, представители депутатского корпуса, а также общественники и сельхозпроизводители, сообщает пресс-служба Правительства.

Исполняющий обязанности главы ведомства Олег Дилигул в своём докладе акцентировал внимание на том, что 2022 год выдался сложным для сельскохозяйственной отрасли. Вследствие внешнеполитических процессов стоимость минеральных удобрений, необходимых для получения достойного урожая, выросла почти в три раза.

Таким образом, цели АПК, обозначенные в Стратегии развития государства на 2019-2026 гг., в отчётном периоде доказали свою актуальность. Упор был сделан на увеличение объёмов продукции отечественных производителей по основным социально-значимым продуктам питания, импортозамещение товаров, производимых внутри государства, и укрепление продовольственной безопасности.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в 2022 году удалось сохранить показатели урожая важнейших сельскохозяйственных культур на достаточном уровне. При этом наблюдалось снижение вдвое объёмов производства зерновых и пшеницы к уровню 2021-го, что было обусловлено недостатком влаги в почве в период сева. Но полученных объёмов хватило для того, чтобы удовлетворить потребность государства в хлебе и обеспечить поставку зерна на экспорт.

Засуха также негативно отразилась на выращивании кукурузы и подсолнечника. Объём производства картофеля вырос, урожай овощей, фруктов и винограда сохранился на уровне аналогичного периода предшествующего года.

Минсельхозприроды представило итоги работы за прошлый год

Климатические изменения, выражающиеся в учащении засушливых периодов, стали ещё одной причиной дальнейшего развития мелиоративного комплекса республики. Реализация целевой программы позволила в 2022 году провести большой объём работы по ревизии и ремонту основного и вспомогательного гидроэлектросилового оборудования. По всем насосным станциям были проведены необходимые работы, благодаря которым 63 насосные станции готовы к подаче воды. Масштабным ремонтом по замене трубопроводов были охвачены головные насосные станции «Спея» и «Чобручи». Таким образом, площадь орошаемых земель к началу текущего года превысила 30 тыс. гектаров.

Положительная динамика наблюдалась и в отрасли садоводства. Развитие мелиорации способствовало увеличению площади садов. Плодовая продукция – одна из экспортных позиций. За счёт местного производства фруктами был обеспечен и внутренний рынок.

В прошлом году высадили порядка 116 гектаров молодых садов, 14 га – виноградников, 26 га – орехоплодных и 12 га – ягодников. По словам Олега Дилигула, структура садов меняется: больше закладывается косточковых культур, имеющих лучшие, по сравнению с семечковыми, перспективы реализации на внешнем рынке.

Одним из стратегических направлений деятельности ведомства является развитие животноводства. За 2019-2022 гг. наблюдается рост животноводческой продукции. Положительно влияют меры господдержки. Как подчеркнул руководитель Минсельхозприроды, государственная помощь оказывается животноводческим предприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) на протяжении пяти лет в виде дотаций, трёх лет – в виде субсидий. Это способствовало стабилизации негативной динамики сокращения поголовья дойного стада, а также увеличило производство молочной продукции и укрепило продовольственную безопасность.

В 2022 году было реализовано скота и птицы в живой массе 11,1 тыс. тонн – это на 10% больше, чем в 2021 году. Порядка 70% общего объёма мяса приходится на птицу. Основная часть производителей сосредоточена в Дубоссарском и Григориопольском районах.

Также в 2022 году был зафиксирован значительный рост объёмов молока. В сравнении с 2016 годом прирост составил порядка 10 тыс. тонн. В общей сложности в прошлом году было произведено 17,4 тыс. тонн молока. Данной деятельностью занимаются 84 предприятия (сельхозорганизации и КФХ). В прошлом году среднегодовой надой молока увеличился на 16%. За 2018-2022 годы на выплату дотаций за сданное на переработку молоко из средств республиканского бюджета было выделено более 48 млн рублей. В отчётный период за помощью обратились 47 организаций, в том числе 34 КФХ.

Вторая часть заседания была посвящена подведению итогов в сфере рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. Приоритетными направлениями работы ведомства в этой части были обеспечение разумного природопользования, сохранение и восстановление природных систем и создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах проживания населения.

В 2022 году на территории Приднестровья в разработке находилось 30 месторождений полезных ископаемых. Из них 3 – пильных известняков, 1 – цементного сырья, 26 – песчано-гравийных пород. За отчётный период было зафиксировано увеличение объёмов добычи ПГС и цементного сырья.

За прошлый год более 33 га земли было возвращено в сельхозоборот. В сравнении с 2020 годом их общая площадь увеличилась в 2,8 раза.

Проводились и работы по зарыблению водоёмов республики. За 2020-2022 годы было выпущено порядка 110 тонн рыбопосадочного материала промыслово-ценных видов рыб.

Также важным направлением работы ведомства является совершенствование работы гидрометеорологической службы. В 2022 году продолжалось обновление приборной базы учреждения и ремонтные работы старых помещений. Данные меры приносят видимый результат в виде увеличения спроса на платные услуги в области гидрометеорологии.

Минсельхозприроды представило итоги работы за прошлый год
  • Сегодня, 09:34
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»
  • Путин начал обращение с посланием Федеральному собранию
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»
  • Путин начал обращение с посланием Федеральному собранию
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна