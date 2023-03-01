Dnestr.TV

 
0

«Шериф» покидает еврокубки

«Шериф» покидает еврокубки

Тираспольский ФК «Шериф» уступил французской «Ницце» и в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций УЕФА. Игра на стадионе «Альянц Ривьера» завершилась с результатом 3:1 в пользу французов, передаёт moldfootball.com

В первом тайме «Ницца» открыла счет усилиями Гаэтана Ляборда. На 53-ей минуте другой форвард хозяев Терем Моффи удвоил их преимущество. Однако тут же новичок «Шерифа» Абдул Тапсоба отыграл один мяч и вернул некоторую интригу в противостояние. После этого у тираспольчан было еще несколько моментов. Но на 79-ой минуте они пропустили контратаку, и нападающий нисуазов Биллаль Браими поставил точку в матче – 3:1.

Тем самым по итогам двух встреч «Шериф» проиграл «Ницце» с общим счетом 1:4. Французы проходят в четвертьфинал Лиги конференций, а тираспольчане теперь сосредоточатся на первенстве Молдавии, где их ждут еще 9 напряженных игр.

По результатам второй фазы молдавской Суперлиги определятся чемпион Молдавии и призеры первенства, а также соответственно участники еврокубковых турниров сезона 2023/2024.

Отметим, что в нынешнем сезоне «Шериф» впервые добрался до стадии 1/8 финала еврокубков.

  • Сегодня, 09:43
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»
  • Путин начал обращение с посланием Федеральному собранию
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»
  • Путин начал обращение с посланием Федеральному собранию
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна