Тираспольский ФК «Шериф» уступил французской «Ницце» и в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций УЕФА. Игра на стадионе «Альянц Ривьера» завершилась с результатом 3:1 в пользу французов, передаёт moldfootball.com
В первом тайме «Ницца» открыла счет усилиями Гаэтана Ляборда. На 53-ей минуте другой форвард хозяев Терем Моффи удвоил их преимущество. Однако тут же новичок «Шерифа» Абдул Тапсоба отыграл один мяч и вернул некоторую интригу в противостояние. После этого у тираспольчан было еще несколько моментов. Но на 79-ой минуте они пропустили контратаку, и нападающий нисуазов Биллаль Браими поставил точку в матче – 3:1.
Тем самым по итогам двух встреч «Шериф» проиграл «Ницце» с общим счетом 1:4. Французы проходят в четвертьфинал Лиги конференций, а тираспольчане теперь сосредоточатся на первенстве Молдавии, где их ждут еще 9 напряженных игр.
По результатам второй фазы молдавской Суперлиги определятся чемпион Молдавии и призеры первенства, а также соответственно участники еврокубковых турниров сезона 2023/2024.
Отметим, что в нынешнем сезоне «Шериф» впервые добрался до стадии 1/8 финала еврокубков.