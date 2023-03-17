Независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине заявила об отсутствии доказательств геноцида на Украине. Об этом рассказал председатель комиссии Эрик Месе на брифинге в Женеве, пишет The Guardian.
По его словам, Совет ООН по правам человека в марте 2022 года учредил комиссию по этой проблематике. Члены организации должны были устанавливать факты, которые можно отнести к нарушению прав человека или международного гуманитарного права.
«Мы не нашли признаков, что на территории Украины имел место геноцид», — подчеркнул Эрик Месе.
Ранее омбудсмен Луганской народной республики (ЛНР) Виктория Сердюкова заявила о геноциде в Донбассе. По ее словам, «слепое» мировое сообщество много лет не замечало нарушений прав человека в Донбассе.
Часть доклада комиссии посвящена нарушениям, допущенным в ходе военных действий российской стороной, в том числе упоминается «широкий спектр военных преступлений».
При этом комиссия под эгидой ООН по расследованию событий на Украине не увидела признаков геноцида на территории этой страны, заявил председатель комиссии судья Эрик Мёсе. Отвечая на вопрос о конкретных обвинениях, в том числе о перемещении украинских детей в РФ, господин Мёсе сказал: «Мы отметили, что есть некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы относительно этого преступления... но мы еще не сделали здесь никаких выводов» (цитата по AFP), пишет kommersant.ru
В докладе подчеркивается, что в ходе военного конфликта было зафиксировано «небольшое количество» очевидных нарушений со стороны украинских солдат. Одно из них было квалифицированно как «неизбирательное», и два инцидента — как военные преступления. Речь идет именно о случаях расстрела пленных бойцами ВСУ (Вооруженные силы Украины).
Ранее неоднократно появлялись сообщения о расстреле военнопленных на Украине. Так, видео с расстрелом было опубликовано в интернете в ноябре 2022 года. Еще одно видео появилось в феврале этого года. Его изучали несколько международных организаций, которые признали «с высокой степенью вероятности подлинным». Украина, в свою очередь, обвиняла российских военных в «имитации сдачи в плен» и возбудила в отношении убитых пленных уголовное дело. Между тем Европарламент в ноябре обвинил Россию в «бесчеловечном обращении с военнопленными». Москва эти обвинения отвергает.