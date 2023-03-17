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Действие «жёлтого» уровня террористической опасности продлено до 19 мая

Действие «жёлтого» уровня террористической опасности продлено до 19 мая
фото: novostipmr.com

Действие высокого «жёлтого» уровня террористической опасности продлено ещё на 60 суток, до 19 мая 2023 года включительно. Соответствующий указ подписал Президент ПМР.

Указ вступает в силу с 20 марта.

Напомним, что в апреле и мае 2022 года в Приднестровье террористическим атакам подверглись здание МГБ, радиотелецентр у поселка Маяк Григориопольского района, а также воинская часть в селе Парканы. Кроме того, с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы. У села Воронково Рыбницкого района в районе бывшего аэродрома произошло четыре взрыва.

Подверглось террористической атаке и здание военкомата в Тирасполе – в него бросили бутылку с зажигательной смесью. Исполнители этого преступления задержаны. По данным следствия, заказчиками теракта являются лица, связанные со спецслужбами Молдовы. 5 июня два взрывных устройства были сброшены с дрона на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе села Владимировка.

В связи с серией терактов 26 апреля в Приднестровье был введён критический «красный» код террористической опасности. С 25 мая 2022 года степень террористической угрозы понизили до высокого, «жёлтого» уровня, который также предусматривает повышенные меры безопасности при охране общественного порядка.
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