Внешнеторговый оборот Приднестровской Молдавской Республики за январь-февраль 2023 года вырос на 11% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, превысив 580 млн. долларов США. При этом объем экспорта приднестровских товаров снизился только на 34,0%, а объем импорта, наоборот, вырос на 30,0%, передаёт newspmr.com
Внешнеторговый оборот, включающий экспортные и импортные операции, распределился следующим образом: на экспорт приходится 104,4 млн., а на импорт – 475,6 млн. долларов США.
Отрицательное сальдо ВЭД ПМР за отчетный период составило 371 млн. долларов США, в основном из-за отрицательного баланса торговли с Российской Федерацией – $349 млн. Также ощутимый дисбаланс торговли не в пользу Приднестровья наблюдается с Украиной – $11 млн., Румынией – $8 млн., Казахстаном – $7 млн., Белоруссией – $4 млн., Объединенными Арабскими Эмиратами, Германией и Китаем – по $3 млн., Литвой, Венгрией, Польшей, США и Словенией – от 1 до 2 млн. долларов.
Положительное сальдо наблюдается в торговле с такими государствами, как: Молдова – $25 млн., Малайзия – $2 млн., Индонезия и Италия – по $1 млн. и др.
Для сравнения, отрицательное сальдо внешнеторгового оборота ПМР за отчетный период 2022 года составляло 207 млн. долларов США. Тем самым разница между экспортными и импортными операциями (дисбаланс ВЭД) Приднестровья за год увеличился почти в два раза – на $164 млн (преимущественно из-за роста цен на энергоносители).
В общем объеме торговли за январь-февраль текущего года доля стран Евразийского экономического союза составила 66,0%, Европейского союза – 14,5%, прочие страны – 19,5%. При этом, по сравнению с результатами годичной давности, доля ЕАЭС поднялась на 13,9 процентных пункта, а ЕС и прочих стран, наоборот, снизилась на 2,4 и 11,5 п.п. соответственно.
Внешняя торговля Приднестровья
В общей структуре товарооборота, уверенно лидирует Российская Федерация – с долей 63,9 процента. Затем следует пара и Республика Молдова и Румыния – 12,8% и 8,0% соответственно. Также по данному показателю можно выделить: Польшу и Украину – по 2,3%; Турцию – 1,3%; Казахстан – 1,2%; Белоруссию и Германию – по 0,9%; Объединенные Арабские Эмираты, Италию, Китай и Болгарию – от 0,4 до 0,6% в общей структуре ВЭД.