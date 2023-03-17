Украина надеется спустя три года наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций, которым получится заменить российское, включая европейский рынок. С таким заявлением выступила пресс-служба украинского министерства энергетики, сообщает mk.ru
Как отмечается, по плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива украинский оператор АЭС «Энергоатом» собирается выйти уже через три года. По данным Минэнерго, Украина уже приступила к производству составных частей топливных сборок типа ВВЭР-1000, а затем намерена приступить к сборке реакторов ВВЭР-440. Уточняется, что проектом занимается «Энергоатом» совместно с американской компанией Westinghouse.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко пообещал производить в стране ядерное топливо, которое заменит российское на европейском рынке.
«К сожалению, много европейских стран остается зависимыми от российских ядерных технологий. Одновременно Украина, отказавшись от российского ядерного топлива, перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. Осуществить такой переход выразили желание Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария. И в перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран», — цитирует главу Минэнерго Украины eadaily.com
Оператор украинских АЭС «Энергоатом» приводит пример того, что в Европе работают 17 энергоблоков ВВЭР-440, у которых сейчас нет альтернативы российскому топливу.
В ведомстве обратили внимание, что в текущем году планируется завершить лицензирование и приступить к промышленному производству хвостовиков, а в 2024 году — головок (деталей тепловыделяющих сборок).
Министр энергетики Украины Герман Галущенко добавил, что в перспективе Украина намерена стать поставщиком ядерного топлива для европейских стран, где действуют атомные электростанции с реакторами типа ВВЭР-440, для которых не существует аналогов российскому топливу.