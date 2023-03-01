В дубоссарской школе № 2 провели открытый урок «Праздник украинского фольклора». Мероприятие также было посвящено великому украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко, сообщает местная госадминистрация.
В актовом зале собрались учащиеся школы, изучающие украинский язык и литературу, а также дети беженцев, которые приехали в Дубоссары из Украины и обучаются в городе на протяжении года.
Гостей учащиеся встречали караваем. В фойе была развёрнута выставка стенгазет, оформленных на украинском языке. Там же были представлены венки, пояса и вышиванки с народными символами.
Один из организаторов, педагог украинского языка и литературы Людмила Чеботарь рассказала, что в школе проходила неделя украинского языка и литературы, где дети с 3 по 8-й классы демонстрировали свои знания украинского и творческие способности. Данное мероприятие является своеобразным подведением итогов.
«Сейчас особенное время, мы обращаемся к источникам народного творчества и традиций. Очень важно, что традиции сегодня сохраняются и наши дети проявляют интерес к изучению украинского языка, к культуре, народным обычаям», - пояснила педагог.
Более 30 лет в школе № 2 украинский язык преподаёт и другой учитель, Эмилия Савчук. Говорит, что в школе учатся несколько учеников-беженцев из Украины.
«Мы их любим и рады видеть у нас в городе. В прошлом году мы организовывали посиделки с чаем, пели песни, играли. Сегодня ребята красиво исполняли песни, рассказывали стихотворения. В рамках недели украинского языка и литературы мы также организовываем конкурс стенгазет, которые ребята оформляют сами. В них биографии, фотографии и произведения украинских писателей, украинские традиции, анекдоты. Эти стенгазеты привлекают внимание учащихся», - отметила Эмилия Савчук.
Учащаяся 4-го класса Алиса Свистова призналась, что ей понравилось открытое занятие.
«Я четвёртый год изучаю украинский язык. Он понятный, красивый. Мне нравятся песни на украинском языке. Хожу также в музыкальную школу, там тоже поем на украинском языке», - сообщила девочка.
Открытый урок понравился и не только дубоссарским школьникам, но и детям из Украины. Катя приехала в Дубоссары из Одесской области в прошлом году и всё это время обучается в школе № 2. Девочка учится в 4-м классе, у неё уже много друзей, и она тепло отзывается об учебном заведении и городе в целом.
«Я учусь сейчас на русском языке и изучаю украинский. Я знаю, что в ПМР три официальных языка. С молдавским языком я знакомлюсь у своих родственников. Очень нравится город, здесь есть красивые места. На Новый год площадь украшала елочка, в Дубоссарах также есть красивые скверы и фонтаны», - поделилась впечатлениями Катя.