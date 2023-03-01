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Учащиеся бендерской гимназии №2 победили в муниципальном этапе конкурса «Моя страна - моё Приднестровье»

Учащиеся бендерской гимназии №2 победили в муниципальном этапе конкурса «Моя страна - моё Приднестровье»


На базе бендерской средней школы № 7 прошёл муниципальный этап Республиканского исторического конкурса «Моя страна - моё Приднестровье». В нем приняли участие команды из всех школ города, в каждой — по 5 учеников 9-11-х классов.

Конкурс включал 5 туров, сообщает Бендеры Инфо. Это написание и защита эссе, конкурс мультимедийных презентаций, конкурс капитанов и другие испытания.

Победителем стала бендерская гимназия № 2. Она и будет представлять город на Республиканском этапе исторического конкурса. На втором месте (с минимальным отрывом в полбалла) – школа № 13. Замыкает тройку лидеров команда школы № 16.

Все ребята показали высокий уровень знаний, отметили специалисты бендерского Управления народного образования.
  • Вчера, 17:38
  • DTV
  • Просмотров: 51
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