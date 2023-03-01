В Air Moldova прокомментировали заявлений властей относительно положения компании, заявив, что стали "объектом преднамеренной клеветнической кампании с целью ее банкротства", передаёт point.md
"В условиях, в которых Air Moldova была вынуждена временно вернуть 2 самолета из своего парка арендодателю, что привело к отмене рейсов в марте, мы стали предметом публичной казни", - говорится в заявлении компании.
Представители Air Moldova отмечают, что компания всегда находила быстрые и эффективные решения для возникающих проблем и трудностей "без консультационной поддержки со стороны государства, властей или какой-либо внешней поддержки".
В то же время в компании считают, что Орган гражданской авиации (ОГА) блокирует коммерческую деятельность компании, запрещая продавать билеты позднее чем на три месяца вперед.
"Орган гражданской авиации (ОГА) вводит ограничения на продажу билетов, что является вмешательством в коммерческую деятельность компании, недобросовестным приостановлением коммерческой деятельности в середине операционного сезона. Нас намеренно лишают возможности преодолевать существующие операционные и финансовые трудности с целью нас уничтожить.
Мы наблюдаем явно срежиссированную кампанию, чтобы поставить нас на колени перед внешними партнерами, а также унизить перед пассажирами национального авиаперевозчика, частного экономического агента, одного из крупнейших налогоплательщиков страны (десятки миллионов леев в год)", - отметили в авиакомпании, подчеркнув, что не имеют задолженностей перед государственным бюджетом.
В связи с этим Air Moldova обратилась к властям:
"Мы просим власти государства, если они не в состоянии оказать хотя бы консультативную поддержку, воздержаться от создания паники среди населения посредством запущенных спекуляций, которые лишь снижают сопротивляемость авиакомпании.
Уважаемые представители руководства страны, уважаемые партнеры, уважаемые представители средств массовой информации, от имени более 290 специалистов, являющихся людьми, а не преступной группой, которые годами самоотверженно работали в Air Moldova, от имени граждан и туристов нашей страны, а это в настоящее время почти 70 тысяч пассажиров, пожалуйста, прекратите кампанию уничтожения, которую вы развернули против нас!"
"Уважаемые пассажиры, мы, 290 человек, продолжаем работать для вашего доверия и для нашей мечты снова увидеть Air Moldova в полете с поднятыми крыльями! Администрация и команда Air Moldova не допустят банкротства национального оператора!", - сказано в заявлении компании.