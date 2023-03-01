Государственная служба по культуре и историческому наследию подвела итоги деятельности за 2022 год. В работе расширенной коллегии принял участие зампредседателя Предательства.
Руководитель ведомства Мария Кырмыз подчеркнула, прошлый год был продуктивным. Особое внимание было уделено исполнению поставленных задач в рамках ежегодного послания Президента к органам исполнительной власти, говорится в сообщении правительственной пресс-службы.
Одна из них – популяризация профессионального искусства на территории республики. Государственными коллективами были организованы гастрольные мероприятия для детей и взрослых. Артисты выезжали не только в города Приднестровья, но и в Комрат. Всего проведено 135 выездных выступлений.
«Кроме того, на открытых площадках в Парке культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна в Каменке, Аркадном комплексе в Слободзее, Парке культуры и отдыха в Григориополе, парке Александра Невского в Бендерах, в Екатерининском парке Тирасполя, на открытых площадках перед учреждениями культуры и в детских оздоровительных лагерях проведено 23 мероприятия, — отметила Мария Кырмыз. — Состоялись 19 выступлений государственных коллективов в учреждениях социального патронажа республики».
В целом количественные показатели за год значительно увеличились, несмотря на то, что большая часть мероприятий Республиканского плана была отменена или трансформирована в онлайн-формат. Для жителей и гостей республики было проведено более 10 тысяч культурно-досуговых мероприятий. Особое внимание уделили государственным праздникам и юбилейным датам, таким как празднование 32-й годовщины со дня образования ПМР и проведение памятно-траурных мероприятий, посвященных 30-летию Бендерской трагедии.
Отдельным блоком руководитель Службы остановилась на исполнении поручений главы государства и руководства Правительства. В 2022 году приступили к разработке Государственной информационной системы для цифровизации музейных фондов. К работе подключились и специалисты Центра информационных технологий.
«Подготовлены проекты следующих смет расходов: на разработку технического задания Государственной информационной системы для цифровизации музейных фондов, на разработку и внедрение ГИС, на создание серверного помещения для размещения ресурсов ГИС в помещении Государственного историко-краеведческого музея. Также подготовлены расчеты на оснащение музеев республики. Обозначенные расчеты направлены в Министерство экономического развития. Финансирование работ по цифровизации музейных фондов республики предлагается предусмотреть в 2024 году», — пояснила Мария Кырмыз.
Отдельно глава ведомства остановилась на улучшении материально-технической базы подведомственных учреждений. В рамках реализации программы Фонда капитальных вложений были проведены ремонтные работы в домах культуры сел Подойма, Незавертайловка, Фрунзе, Протягайловка и каменском районном Доме культуры. Также был отремонтирован обелиск Воинской Славы на Кицканском плацдарме и Мемориальный музей Бендерской трагедии.
Руководитель Госслужбы по культуре отметила, что в последние годы активно ремонтируются учреждения культуры, положительно решился вопрос о подключении к системе электроснабжения ряда музейных, библиотечных и клубных учреждений.
«На сегодняшний день еще 90 учреждений нуждаются в текущем или капитальном ремонте. Это 14 библиотек, 7 учреждений музейного типа, 69 клубных учреждений. Не отапливаются 96 учреждений республики», — отметила она. Решать вопрос по их восстановлению предстоит поэтапно.
В завершение коллегии руководители министерств и ведомств поблагодарили Госслужбу культуры за продуктивную совместную работу. Заместитель председателя Правительства отметил положительную динамику в работе ведомства и нацелил госслужбу не сбавлять темп в 2023 году.
Станислав Касап подчеркнул, что, несмотря на активное развитие, отрасль требует значительного финансирования, которое она может получить в том числе за счет платных услуг. По поручению вице-премьера Государственная служба культуры пересмотрит тарифную политику и направит свои предложения в адрес Правительства. Также в ГСК изучат вопрос оптимизации рабочих процессов, которая позволит повысить эффективность деятельности ведомства в перспективе.