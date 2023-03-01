Правительство планирует пересмотреть условия контракта с Молдавской ГРЭС для получения более выгодной цены. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Парликов в интервью для Vocea Basrabiei, сообщает newsmaker.md
По его словам, приоритет властей — обеспечить энергетическую безопасность страны. «Если мы говорим о безопасности и ценах, то стремимся положительно повлиять на цены. В частности, предлагаем пересмотреть контракт с Молдавской ГРЭС: будет лучше цена на электроэнергию и на более длительный период», — сказал Парликов, добавив, что это может привести к снижению цен для потребителей.
Министр энергетики отметил, что, в отличие от ситуации год назад, у Молдовы есть возможность диверсифицировать источники покупки электроэнергии, но цена из альтернативных источников выше.
«Сегодня Energocom способен купить электроэнергию и из других источников, если у нас не будет контракта с Молдавской ГРЭС. В то же время электроэнергия будет по другой цене, и это точно не понравится потребителям», — отметил Парликов.
Напомним, с декабря Energocom покупает у Молдавской ГРЭС электроэнергию по $73 за 1 МВт.ч. Поставка Молдавской ГРЭС обеспечивает около 60% потребления Молдовой электроэнергии.