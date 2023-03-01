Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Ордер выписан Досудебной палатой суда по делу о «незаконном вывозе детей». Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте суда. Россия не признает юрисдикцию МУС.
Как сказано в заявлении, господин Путин и госпожа Львова-Белова «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации», передаёт kommersant.ru
«Имеются разумные основания полагать, что г-н Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц и за неспособность осуществлять должный контроль над гражданскими и военными подчиненными»,— сообщается в пресс-релизе.
«Преступления предположительно были совершены на оккупированной территории Украины как минимум с 24 февраля 2022 года. Имеются разумные основания полагать, что г-жа Львова-Белова несет индивидуальную уголовную ответственность за указанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц»,— отмечается в документе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Россия не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств.
«С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными»,— написала она в Telegram.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия не признает решения МУС по делам о военных преступлениях российской армии на Украине.
Газета The New York Times 13 марта со ссылкой на источники сообщила, что в ближайшее время МУС возбудит два дела против российских чиновников из-за предполагаемых преступлений в Украине: одно — из-за депортации украинских детей, второе — из-за ударов по гражданской инфраструктуре.
МУС не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге. МУС был учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Он занимается преследованием лиц, ответственных за геноцид, преступления против человечности, геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии. МУС может возбуждать дела по представлению Совбеза ООН, но не входит в структуры ООН. По 63-й статье Римского статута МУС, заочный судебный процесс невозможен.
С начала военного конфликта России и Украины стороны обвиняют друг друга в обстрелах гражданской инфраструктуры, использовании мирных жителей в качестве живого щита, пытках военнопленных. В июне 2022 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил создать международный трибунал «союзников и единомышленников» по Украине.