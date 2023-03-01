Обвиняя Россию в "военных преступлениях" на Украине, Западу во главе с США стоит вспомнить и о собственных противоправных действиях в других странах, написал в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес.
"Каждый, кто предположительно совершил военное преступление, должен быть привлечен к ответственности. Когда мы смотрим на российско-украинский конфликт, мы можем обратить внимание и на все остальные. Прошло 20 лет с момента незаконной войны в Ираке, в результате которой погибли миллионы мирных жителей, — когда же Буш и Блэр будут арестованы?" — задался он вопросом.
Так евродепутат отреагировал на решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, и на то, что президент Джо Байден приветствовал эти действия.
При этом сами США не признают юрисдикцию МУС и не раз обвиняли суд в коррупции и предвзятости. После того как МУС попытался начать расследование американских военных преступлений в Афганистане, Вашингтон ввел против его сотрудников санкции.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса об аресте Путина неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Захарова прокомментировала решение суда в Гааге об «аресте» Путина Решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге не имеют значения для России, Москва их не признает.
Об этом в пятницу, 17 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет», — высказалась дипломат.
По ее словам, решения МУС не имеют значения для Москвы, в том числе с правовой точки зрения. Таким образом Захарова прокомментировала выдачу судом ордера на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Зеленский об ордере на арест для Путина: Это историческое решение
Высказывание Владимира Зеленского передает bbc.com
"Совершить такую преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя государства-террориста. Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, хоронить детей на российской территории, распылять по отдаленным регионам – все это очевидно российская государственная политика, государственные решения, государственное зло.
Начинающееся именно с первого должностного лица этого государства. Я благодарен команде прокурора Карима Хана и Международному уголовному суду, всем в мире, кто помогает нам бороться за справедливость", - отметил президент Украины.
Президент Республики Молдова Майя Санду тоже не осталась в стороне и прокомментировала решение Международного суда в Гааге, который выдал ордер на арест на имя президента России Владимира Путина.
Ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, подтверждает, что глава Кремля лично виновен в военных преступлениях, совершенных в Украине, заявила президент Молдовы Майя Санду в специальном выпуске программы Bună seara, сообщает moldova1.md
Главу молдавского государства спросили об усилении обвинений в адрес Российской Федерации.
"Молдаване никогда не были на стороне убийц. Мы осуждали российскую агрессию с первого дня войны, мы решительно говорили о том, что Россия хочет свержения конституционного строя в Республике Молдова. Я знала, что Россия пытается вмешиваться во внутренние дела Республики Молдова, я знала о пропаганде, и когда у меня были неопровержимые доказательства свержения власти в Кишиневе, я вышла и выступила публично, чтобы люди узнали, кто наши друзья и враги", — заявила Майя Санду.
При этом глава государства еще раз подчеркнула, что Российская Федерация находится далеко от наших границ, благодаря украинцам, их мужеству и любви к свободе.
"Поскольку Российская Федерация не может выйти к нашим границам, она ведет гибридную войну", - отметила Майя Санду, пишет moldova1.md.