После встречи с президентом Финляндии президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Мы решили начать процесс утверждения протокола о присоединении Финляндии к НАТО в нашем парламенте, исходя из важности решения наших проблем безопасности». Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Протокол о вступлении Финляндии в НАТО был представлен Президиуму Великого национального собрания Турции.
Отмечается, что документ подписан президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Мы решили начать процесс утверждения протокола о присоединении Финляндии к НАТО в нашем парламенте исходя из важности решения наших проблем безопасности», — сказал он после беседы с финским коллегой Саули Ниинисте.
Турция намерена одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО отдельно от Швеции. Голосование по этому вопросу в парламенте республики может пройти до общенациональных выборов главы государства, запланированных на 14 мая.
Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, ее одобрение не подписали только две страны из 30 - Турция и Венгрия. В Будапеште и Анкаре пока заявили о готовности ратификации финской заявки.