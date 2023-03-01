Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц.
Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровья от 15 марта 2023 года № 29 установлен прожиточный минимум (в руб.) за февраль 2023 года по социально-демографическим группам населения:
а) трудоспособное население:
- в среднем на 1 человека –2032 руб.;
- для мужчины 16 - 59 лет –2119 руб.;
- для женщины 16 - 54 лет –1937 руб.;
б) пенсионеры –1603 руб.;
в) дети:
- в среднем на 1 ребенка –1969 руб.;
- в возрасте до 6 лет –1712 руб.;
- в возрасте 7 - 15 лет –2132 руб.;
В среднем на душу населения –1885 руб.
Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (55,3 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (17,7 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,3 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).