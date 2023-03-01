Dnestr.TV

 
0

Минимум для жизни за февраль 2023 года

Минимум для жизни за февраль 2023 года

Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц.

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровья от 15 марта 2023 года № 29 установлен прожиточный минимум (в руб.) за февраль 2023 года по социально-демографическим группам населения:

а) трудоспособное население:

- в среднем на 1 человека –2032 руб.;

- для мужчины 16 - 59 лет –2119 руб.;

- для женщины 16 - 54 лет –1937 руб.;

б) пенсионеры –1603 руб.;

в) дети:

- в среднем на 1 ребенка –1969 руб.;

- в возрасте до 6 лет –1712 руб.;

- в возрасте 7 - 15 лет –2132 руб.;

В среднем на душу населения –1885 руб.

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (55,3 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (17,7 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,3 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
  • Сегодня, 10:43
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Путин начал обращение с посланием Федеральному собранию
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Киев и Кишинев с помощью международных спецслужб отслеж ...
  • В Бендерах открыт самый большой в Приднестровье скалодр ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Путин начал обращение с посланием Федеральному собранию
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Киев и Кишинев с помощью международных спецслужб отслеж ...
  • В Бендерах открыт самый большой в Приднестровье скалодр ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна