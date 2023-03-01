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Три новых сорта черешни представили американские селекционеры

Три новых сорта черешни представили американские селекционеры

Калифорнийская селекционная компания International Fruit Genetics (IFG) анонсировала появление в линейке Cheery Cherry ™, в которую в настоящее время входят Cheery Moon ™ и Cheery Glow ™, трех новых сортов черешни. Об этом сообщает EastFruit со ссылкой на Freshplaza.

Плоды нового сорта Cheery Cupid ™, запатентованного под наименованием IFG Cher-ten, имеют форму сердца со сладко-терпким вкусом. Сорт является раннеспелым. Несмотря на то, что сорт появился совсем недавно, он хорошо зарекомендовал себя во время сортоиспытаний. Черешня сорта Cheery Cupid ™ из коммерческих садов будет поставляться в 2023 году из Испании и Чили, а из Калифорнии — в 2024 году.

Три новых сорта черешни представили американские селекционеры
Cheery Cupid™, запатентованный как IFG Cher-ten, представляет собой фрукт в форме сердца со сладко-терпким вкусом, который поможет открыть сезон вишни благодаря своему уникальному и насыщенному вкусу.

Линейка Cheery Cherry пополнилась и еще двумя сортами:

Сорт Cheery Nebula™ (запатентован как IFG Cher-eight) отличается крупной ягодой с длинной зеленой плодоножкой и интенсивным вкусом. Раннего срока созревания. Сорт отличается низкой потребностью в холодном периоде — менее 300 часов.
Три новых сорта черешни представили американские селекционеры

Сорт Cheery Chap ™(запатентован как IFG Cher-nine) — еще один сорт раннего срока созревания с интенсивным цветом ягоды и ярким вкусом. Растениям этого сорта требуется менее 300 часов зимнего холода.
Три новых сорта черешни представили американские селекционеры
Новые сорта черешни выращиваются в Калифорнии, Испании, Чили, Австралии и Южной Африке.

Сорта IFG обязательно тестируются на сохранение качества плодов в течение нескольких недель хранения, что позволяет удостовериться в возможности длительной транспортировки и обеспечения поставок как на внутренний, так и на внешний рынки.

  • Сегодня, 10:59
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