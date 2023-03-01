Речь идет об Ионе Скринике, жителе села Тараклия Каушанского района, который после того, как в однажды в Румынии попробовал омлет из страусиных яиц, решил, что пора разводить этих менее традиционных для Молдовы птиц. Он поискал в Интернете и нашел ферму в нашей стране, сообщает point.md ссылаясь на studio-l.online.
Через несколько дней загон был готов, и туда привезли страусят. С тех пор прошло несколько месяцев, и птицы стали выше хозяина. Мужчина говорит, что не хочет делать из этого бизнес, но хотел бы создать в деревне мини-зоопарк, куда могли бы приходить дети.
Ион Скриник рассказал, что страусы непривередливы и едят все виды злаков, но зимой им нужно большевитаминов и корма, а в остальное время года их кормят кукурузой, пшеницей, ячменем и всем, что едят куры.
У Иона есть еще одна мечта: он хочет, чтобы в ближайшие годы мини-ферма на окраине села превратилась в настоящий питомник, в котором были бы павлины, фазаны и другие экзотические птицы.