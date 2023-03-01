Dnestr.TV

 
0

Житель села Тараклия основал страусиную мини-ферму

Житель села Тараклия основал страусиную мини-ферму
Фото: studio-l.online

Речь идет об Ионе Скринике, жителе села Тараклия Каушанского района, который после того, как в однажды в Румынии попробовал омлет из страусиных яиц, решил, что пора разводить этих менее традиционных для Молдовы птиц. Он поискал в Интернете и нашел ферму в нашей стране, сообщает point.md ссылаясь на studio-l.online.

Через несколько дней загон был готов, и туда привезли страусят. С тех пор прошло несколько месяцев, и птицы стали выше хозяина. Мужчина говорит, что не хочет делать из этого бизнес, но хотел бы создать в деревне мини-зоопарк, куда могли бы приходить дети.

Ион Скриник рассказал, что страусы непривередливы и едят все виды злаков, но зимой им нужно большевитаминов и корма, а в остальное время года их кормят кукурузой, пшеницей, ячменем и всем, что едят куры.

У Иона есть еще одна мечта: он хочет, чтобы в ближайшие годы мини-ферма на окраине села превратилась в настоящий питомник, в котором были бы павлины, фазаны и другие экзотические птицы.

  • Сегодня, 10:31
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Путин начал обращение с посланием Федеральному собранию
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Киев и Кишинев с помощью международных спецслужб отслеж ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Путин начал обращение с посланием Федеральному собранию
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Киев и Кишинев с помощью международных спецслужб отслеж ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна