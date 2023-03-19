Фото:Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман
Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман собрался арестовать президента РФ Владимира Путина в случае его визита в Германию. Такое намерение он выразил в интервью немецкому изданию, несмотря на то, что Международный уголовный суд (МУС), недавно объявивший об ордере на арест российского президента, не является признанной организацией во многих стран мира, пишет ura.news.
«Федеральный министр юстиции Марко Бушман объявил, что выполнит требования ордера на арест и арестует президента России Владимира Путина, если его нога ступит на территорию Германии», — передает намерение чиновника немецкое издание Zeit. Бушман подчеркнул, что Германия будет «обязана» подчиниться решению суда: «МУС быстро свяжется с Интерполом и потребует принудительного исполнения. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина и передать его МУС, если он въедет на территорию ФРГ».
В издании отметили, что Германия входит в состав государств, которые являются членами МУС и должны арестовывать разыскиваемых и передавать их в Гаагу. Тем не менее, ряд стран, в том числе США, Китай, Индия, Израиль и Иран принципиально возражают против самой идеи существования МУС, поскольку считают организацию ограничивающей суверенитет государств. Стоит отметить также, что МУС не входит в официальные структуры ООН и никак не относится к Международному суду ООН.
Бастрыкин поручил проверить слова главы Минюста ФРГ об «аресте» Путина
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан России, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан России на территории Германии", — говорится в сообщении, передает ria.ru.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков постановка вопроса МУС об "аресте" президента России неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой".
По словам постпреда России при организации Василия Небензи, Россия считает любые документы Международного уголовного суда ничтожными и незаконными.
А уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что решение МУС об "аресте" странное и "яркое подтверждение того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну".