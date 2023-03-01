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В Молдове откроется филиал телеканала Euronews

В Молдове откроется филиал телеканала Euronews
Фото: открытые источники

Телеканал Euronews România осенью 2023 года откроет филиал в Молдове. Об этом в интервью Radio România Actualități рассказал ректор Политехнического университета Бухареста (местный партнер Euronews.) Михня Костою.

Костою рассказал, что у университета есть лицензия и на Euronews România, и на Euronews Republica Moldova, сообщает newsmaker.md.

«Мы откроем филиал Euronews в Молдове, учитывая огромное давление, под которым сейчас живет Молдова. Мы хотим, чтобы проевропейские голоса звучали и в этой части света», — сказал ректор.

Телеканал Euronews Republica Moldova предполагают запустить к осени этого года. Планируется, что в Кишиневе у телеканала будет собственная студия, местные корреспонденты и передачи.
  • Сегодня, 17:47
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