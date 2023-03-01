Телеканал Euronews România осенью 2023 года откроет филиал в Молдове. Об этом в интервью Radio România Actualități рассказал ректор Политехнического университета Бухареста (местный партнер Euronews.) Михня Костою.
Костою рассказал, что у университета есть лицензия и на Euronews România, и на Euronews Republica Moldova, сообщает newsmaker.md.
«Мы откроем филиал Euronews в Молдове, учитывая огромное давление, под которым сейчас живет Молдова. Мы хотим, чтобы проевропейские голоса звучали и в этой части света», — сказал ректор.
Телеканал Euronews Republica Moldova предполагают запустить к осени этого года. Планируется, что в Кишиневе у телеканала будет собственная студия, местные корреспонденты и передачи.