Moldovagaz снова начнет закупать у «Газпрома» газ. Об этом 20 марта сообщил глава компании Вадим Чебан, отметив, что в связи с потеплением потребление газа в Приднестровье сократилось и теперь Moldovagaz может закупить до конца марта для своих потребителей на правом берегу Днестра около 0,7-0,8 млн кубометров газа, передаёт newsmaker.md
Чебан отметил, что цены на газ у «Газпрома» и у Energocom практические одинаковые, поэтому Moldovagaz решила закупить часть газа у российского концерна. В результате около 0,7-0,8 млн кубометров газа в день правому берегу обеспечит «Газпром», а еще 1,3-1,5 млн кубометров газа в день Moldovagaz закупит у Energocom.
При этом Чебан отметил , что это временное решение до конца марта.
«На апрель решения еще нет, так как оно зависит от разных факторов — от цен „Газпрома“ и Energocom, от параметров энергетической сделки с Тирасполем. Если например, будет договоренность, что МГРЭС покрывает весь необходимый объем электроэнергии и ей нужен этот объем газа, то будем покупать у Energocom то, что он закупит на рынке», — отметил он.
По прогнозу Чебана, цена на газ от Газпрома для Молдовы в апреле составит $680-700 за тысячу кубометров.
Напомним, с октября 2022 года «Газпром» сократил поставку газа в Молдову до 5,7 млн кубометров в сутки. Это менее 50 % объема, необходимого стране в зимний период. Начиная с 5 декабря, Moldovagaz получает газ из двух источников. Кроме 5,7 млн кубометров, которые теперь идут в Приднестровье, почти весь газ для нужд правобережной Молдовы Moldovagaz закупает у Energocom.
Energocom с мая 2022 закупал газ за счет бюджетных средств, собственных финансовых средств и за счет кредита ЕБРР в размере 300 млн евро.
В рамках программы финансирования ЕБРР с 20 октября 2022 года по 10 января этого года Energocom приобрел более 300 млн кубометров газа, часть из которого была отправлена в хранилища в Румынии и Украине. Средняя цена закупки газа — 965 евро (≈$1034) за тысячу кубометров.
Из-за теплой зимы в Европе и выросшего импорта сжиженного газа спрос на природный газ на континенте снизился, что повлияло на рыночные цены.
С середины января по середину марта 2023 года цена на газ в Европе (TTF gas futures) по данным биржи ICE, снизилась в полтора раза с 75 до 50 евро за МВт/ч ( от $787 до $525 за 1000 кубометров).