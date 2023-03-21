Вадим Красносельский внес в Верховный Совет законопроект о внесении изменений в Кодекс ПМР об административных правонарушениях. Как следует из текста законопроекта, опубликованного на официальном сайте главы государства, поправки предполагают увеличение размера штрафа за непристёгнутый ремень безопасности или за езду без защитного шлема на мотоцикле или мопеде с 2 до 10 расчетных уровней минимальной заработной платы (с 36,8 до 184 рублей).
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что количество задокументированных Госавтоинспекцией фактов нарушения правил использования ремней безопасности увеличилось за год в 1,7 раза – с 491 случая в 2021 году до 839 случаев в 2022-м.
За 2022 в дорожно-транспортных происшествиях погибли 4 водителя и 4 пассажира транспортных средств. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности.
Из 55 водителей, пострадавших в ДТП, не пользовались ремнем безопасности 45, а из 69 пострадавших пассажиров не были пристегнуты 66. Из 20 детей, которые были пассажирами транспортных средств и пострадали в ДТП по вине водителей, 16 не были пристегнуты ремнями безопасности или не находились в специальных детских креслах.
Согласно мировой статистике, использование ремня безопасности уменьшает риск гибели в аварии как минимум в 1,8, а как максимум – в пять раз.
Разработчики законопроекта констатируют, что установленный в Приднестровье размер штрафа намного меньше, чем в других государствах. Для сравнения, в России он, в пересчете на приднестровские рубли, почти в 6 раз больше, чем в Приднестровье, а в Молдове – в 10-13 раз.
Предлагаемая законопроектом мера, как ожидается, побудит водителей тщательнее соблюдать требования об использовании ремней безопасности и, как следствие, позволит сохранить жизнь и здоровье водителей и пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях.