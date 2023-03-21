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В Узбекистане и Афганистане произошло сильное землетрясение

В Узбекистане и Афганистане произошло сильное землетрясение

В Ташкенте произошло сильное землетрясение, люди выбегали на улицы из жилых зданий и торговых центров, сообщает РБК ссылаясь на «Газета.уз».

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, эпицентр землетрясения находился в Афганистане, в 561 км от Ташкента. Магнитуда землетрясения составила 6,6. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценивает магнитуду толчков в 6,8.

Как рассказала РБК очевидица, в Ташкенте землетрясение ощущалось, но несильно — «будто поезд в метро проехал». Также раскачивались люстры, сказала собеседница.

Со своей стороны, сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщает, что на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 7,8; толчки ощущались в нескольких городах на юге Казахстана, сообщает interfax.ru

Подземные толчки от землетрясения, произошедшего в Афганистане, помимо Ташкента ощущались в Самарканде, Бухаре, городах соседнего Таджикистана и Казахстана.

В 1966 году Ташкент был сильно разрушен в результате мощного землетрясения. В городе были уничтожены почти все исторические здания, без крыши над головой остались свыше 300 тыс. человек Реконструкция центра города проводилась совместно всеми союзными республиками СССР.

  • Вчера, 21:46
  • DTV
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