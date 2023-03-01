Фото: president.gov.ua Основа верхушки древка флага
Президент Владимир Зеленский утвердил положение о почетном отличии Город-герой Украины и его рисунок. Соответствующий указ был опубликован во вторник, 21 марта, на сайте главы государства, передаёт korrespondent.net
"Почетное отличие Город-герой Украины установлено, чтобы отметить подвиг, массовый героизм и устойчивость граждан, проявленный в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии другого государства против Украины. Присвоение почетного знака отличия проводится указом президента Украины", - говорится в документе.
Отмечается, что городу, которому присвоена почетная награда, вручаются основа верхушки древка флага городского населенного пункта и лента почетного знака отличия.
Основание верхушки древка изготавливается из медных сплавов с гальваническим покрытием в форме цилиндра, украшенного рельефным растительным орнаментом с припаянной к нему прямоугольной пластиной. На пластине рельефные надписи.
Лента почетного знака отличия шелковая муаровая, с полосками синего и желтого цветов. Концы ленты украшены золотистыми кистями.
В марте прошлого года ряду украинских городов было присвоено специальное звание Город-герой. Позже еще четыре украинских города стали "героями".