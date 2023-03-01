Dnestr.TV

 
0

Зеленский утвердил награду Город-герой Украины

Зеленский утвердил награду Город-герой Украины
Фото: president.gov.ua Основа верхушки древка флага

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о почетном отличии Город-герой Украины и его рисунок. Соответствующий указ был опубликован во вторник, 21 марта, на сайте главы государства, передаёт korrespondent.net

"Почетное отличие Город-герой Украины установлено, чтобы отметить подвиг, массовый героизм и устойчивость граждан, проявленный в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии другого государства против Украины. Присвоение почетного знака отличия проводится указом президента Украины", - говорится в документе.

Отмечается, что городу, которому присвоена почетная награда, вручаются основа верхушки древка флага городского населенного пункта и лента почетного знака отличия.

Основание верхушки древка изготавливается из медных сплавов с гальваническим покрытием в форме цилиндра, украшенного рельефным растительным орнаментом с припаянной к нему прямоугольной пластиной. На пластине рельефные надписи.

Лента почетного знака отличия шелковая муаровая, с полосками синего и желтого цветов. Концы ленты украшены золотистыми кистями.

В марте прошлого года ряду украинских городов было присвоено специальное звание Город-герой. Позже еще четыре украинских города стали "героями".

  • Сегодня, 10:12
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Киев и Кишинев с помощью международных спецслужб отслеж ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Киев и Кишинев с помощью международных спецслужб отслеж ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна