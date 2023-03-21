Депутат парламента Румынии призвал руководство страны к денонсации соглашения о вступлении в НАТО и провозглашению нейтралитета, пишет Sputnik
Румынию подталкивают к началу военной агрессии те, кто пытается использовать народ страны в качестве "пушечного мяса в своей захватнической войне". Об этом заяви с трибуны парламента Румынии депутат от партии "Патриоты румынского народа" Михай Иоан Ласка.
"Пришло время признать, что мы оказались в состоянии двойной оккупации, военной и невоенной. Военная была предопределена вступлением Румынии в НАТО и появлением иностранных войск на нашей территории. Невоенная оккупация действует в экономике, культуре и образе мыслей", — заявил депутат. Он заявил, что США являются "командным штабом", который спровоцировал и подогревает войну на Украине.
"США спланировали и реализовали кровавый государственный переворот в Киеве в 2014 году. США подталкивали к уничтожению десятков тысяч гражданских лиц в Донбассе, пытаясь спровоцировать Россию. И лишь спустя восемь лет непрерывных бомбардировок против мирного населения на Донбассе последовала реакция России", – подчеркнул депутат.
По его словам, условием, позволяющим избежать вступления Румынии в войну является денонсация соглашения о вступлении в НАТО.
"Законы, принятые две недели назад парламентом, дают НАТО полную свободу распоряжаться румынским командованием и национальной территорией страны в тотальной войне против России", — сказал Ласка.
Депутат выступил за вывод иностранных войск с суверенной территории страны и провозглашение нейтралитета Румынии.