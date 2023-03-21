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Румынский депутат: мы должны выйти из НАТО, чтобы не вступать в войну с Россией

Румынский депутат: мы должны выйти из НАТО, чтобы не вступать в войну с Россией
фото : Mihai Lasca

Депутат парламента Румынии призвал руководство страны к денонсации соглашения о вступлении в НАТО и провозглашению нейтралитета, пишет Sputnik

Румынию подталкивают к началу военной агрессии те, кто пытается использовать народ страны в качестве "пушечного мяса в своей захватнической войне". Об этом заяви с трибуны парламента Румынии депутат от партии "Патриоты румынского народа" Михай Иоан Ласка.

"Пришло время признать, что мы оказались в состоянии двойной оккупации, военной и невоенной. Военная была предопределена вступлением Румынии в НАТО и появлением иностранных войск на нашей территории. Невоенная оккупация действует в экономике, культуре и образе мыслей", — заявил депутат.
Он заявил, что США являются "командным штабом", который спровоцировал и подогревает войну на Украине.

"США спланировали и реализовали кровавый государственный переворот в Киеве в 2014 году. США подталкивали к уничтожению десятков тысяч гражданских лиц в Донбассе, пытаясь спровоцировать Россию. И лишь спустя восемь лет непрерывных бомбардировок против мирного населения на Донбассе последовала реакция России", – подчеркнул депутат.

По его словам, условием, позволяющим избежать вступления Румынии в войну является денонсация соглашения о вступлении в НАТО.

"Законы, принятые две недели назад парламентом, дают НАТО полную свободу распоряжаться румынским командованием и национальной территорией страны в тотальной войне против России", — сказал Ласка.

Депутат выступил за вывод иностранных войск с суверенной территории страны и провозглашение нейтралитета Румынии.
  • Сегодня, 10:21
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