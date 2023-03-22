Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало новую статистику о погибших в результате военного конфликта на территории Украины. Пост Верховного комиссара ООН по правам человека занимает Фолькер Тюрк из Австрии (назначен 9 сентября 2022 года).
В целом, по данным управления Верховного комиссара ООН, с 24 февраля 2022 по 19 марта 2023 года зафиксированы 22209 жертвы среди мирного населения — из них погибли 8317 и были ранены 13892 человека, передаёт eadaily.com
Если говорить о территории, подконтрольной официальному Киеву, то речь идет о 17 820 жертвах (6 446 убитыми и 11 374 ранеными):
— 9 182 жертв на территории Донбасса (3 822 убитыми и 5 360 ранеными);
— в других регионах — 8 638 жертв (2 624 убитыми и 6 014 ранеными).
Что касается территорий, подконтрольных РФ, то ООН насчитала в целом 4 389 жертв (1 871 убитых и 2 518 раненых) среди мирного населения. Из них:
— 2 910 жертв на Донбассе (636 убитыми и 2274 ранеными);
— 1 479 жертв (1235 убитыми и 244 ранеными) в других регионах.
В январе 2023 года заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло сообщила о том, что на территории Украины погибли около 7 тысяч, были ранены более 11 тысяч мирных жителей.