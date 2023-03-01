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Захарова: РФ примет адекватные меры, если Молдова присоединится к санкционным решениям ЕС

Захарова: РФ примет адекватные меры, если Молдова присоединится к санкционным решениям ЕС

Россия будет вынуждена принять соответствующие меры, если Молдова присоединится к антироссийским санкционным решениям ЕС. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску заявил, что Молдова планирует в ближайшее время присоединиться к дополнительным ограничительным мерам, которые ЕС ввел против некоторых граждан России, передает ТАСС.

"Как известно, в свое время данные шаги ЕС не остались без нашей ответной реакции. Если и когда официальный Кишинев присоединится к этим ограничениям, мы будем вынуждены принимать адекватные ответные меры по отношению к молдавской стороне. Хотелось бы подчеркнуть, что это будет не наш выбор, это будет мера реагирования на недружественные шаги", - сказала она.

Комментируя заявление Попеску, Захарова указала, что, очевидно, имелось в виду готовящееся присоединение Кишинева к так называемому глобальному режиму правочеловеческих санкций ЕС, утвержденному Советом ЕС в декабре 2020 года. "Причем уже в начале марта в заявлениях высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности [Жозепа] Борреля присоединение Молдовы к части указанных санкционных решений подается как свершившийся факт. Удивительно, правда? Вроде страна суверенная, а за нее принимаются решения и озвучиваются, которые она еще даже не принимала, - добавила она. - Хотелось бы понять, это ЕС бежит впереди паровоза или официальный Кишинев опаздывает с оформлением принятых за него в Брюсселе решений. Это вопрос, на который, наверное, сами граждане Молдавии хотели бы получить ответ".

По словам Захаровой, сложно не заметить, как в стремлении угодить своим западным кураторам молдавские власти продолжают с особым рвением отрабатывать русофобскую повестку, не ограничиваясь присоединением к антироссийским санкциям ЕС. В этой связи она напомнила, что 22 марта Службой информации и безопасности Молдовы были выписаны предписания о блокировке еще пяти сайтов российского информационного агентства Sputnik.

Дипломат также добавила, что Россия всегда рассматривала молдавский народ как дружественный. "Нас многое связывает в историческом контексте, современном контексте: экономика, бизнес, гуманитарные, родственные связи. Все это сегодня официальный Кишинев и его западные кураторы пытаются искусственно разрушить. Россия неизменно выступает за сохранение и взаимовыгодное развитие многосторонних связей, которые всегда обогащали наши страны и народы", - заключила Захарова.
  • Сегодня, 14:11
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