Верховный Совет ПМР работает над изменениями в Закон «О рекламе» и в Кодекс об административных правонарушениях с тем, чтобы ввести в Приднестровье административную ответственность за рекламу народной медицины (целительства) и практику нетрадиционной медицины.
Законопроекты, инициированные парламентариями Галиной Антюфеевой и Сергеем Чебаном, депутатский корпус принял в первом чтении, сообщает парламентская пресс-служба.
Суть предлагаемых изменений заключается в том, что для размещения рекламы о лекарственных средствах, методах профилактики и лечения нетрадиционной медицине нужно соответствующее разрешение Министерства здравоохранения. В случае его отсутствия автора рекламы могут оштрафовать на сумму от 35 до 150 РУ МЗП (644-2760 рублей ПМР).
«В Законе "О рекламе" мы просим утвердить нормы, которые есть в Законе "Об охране здоровья граждан" - в частности, это народная медицина, целительство и практика нетрадиционной медицины. Просим принять в связи с тем, что невозможно запретить данную рекламу или согласовать её с уполномоченным органом в сфере здравоохранения», – пояснил председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.
Также в законе предлагается прописать запрет на рекламу испарительных смесей и устройств, имитирующих курение табака. В 2020 году Верховным Советом были приняты нормы, запрещающие их продажу несовершеннолетним. Теперь наряду с алкогольной и табачной продукцией нельзя будет рекламировать электронные сигареты и вейпы. Ответственность будут нести те, кто подаёт рекламу, её создает и распространяет.
Комитет по законодательству, защите прав и свобод граждан продолжит работу над законопроектами для подготовки к рассмотрению во втором чтении.