Дворцовый золотой рубль императрицы Екатерины II и редчайшая двухрублевка самодержца Петра I - такие необыкновенные экспонаты появились в выставочном зале Екатерининского парка в центре Тирасполя. Эти редкие монеты нашли во время эксгумации расстрелянных в период репрессий 1937-38 годов.
Исследовательская группа сотрудников Приднестровского госуниверситета и добровольцев организации «Наследники побед» уже несколько лет ведет раскопки на территории бывшей Тираспольской крепости. Здесь в 30-х годах прошлого века происходили массовые расстрелы арестованных по подозрению в антисоветской деятельности.
Главная цель исследований: эксгумация и перезахоронение репрессированных, установление имен и обстоятельств их гибели. В феврале этого года в одной из так называемых расстрельных ям обнаружили останки 94 человек. Здесь же в яме нашли две золотые монеты. По словам руководителя раскопок Игоря Четверикова, научного сотрудника НИЛ «Археология», они были вшиты в воротник одного из расстрелянных.
«Обнаружен человеческий скелет, одетый, как принято говорить, по-теплому. Шинель или пальто с ворсистым воротником. Когда потянули за воротник, из прорехи показалась первая монета. Осмотрев воротник, нашли и вторую».
Петровская монета достоинством в 2 рубля 1718 года - чрезвычайно редкая, - говорится в книге Василия Узденникова "Монеты России".
На лицевой стороне изображен сам Пётр I в доспехах, как было принято изображать европейских монархов того времени. К этому моменту Пётр Алексеевич еще не император - на монете сокращённо отчеканен титул «всея Руси самодержец царь», так еще со времен Василия II Тёмного (1415-1462) называли русских правителей. На обратной стороне монеты изображен Андрей Первозванный - апостол, особо почитаемый на Руси. Согласно библейской традиции, он проповедовал христианство в землях славян на месте будущего Киева. Именно в честь него Петр I учредил высший орден России, а Х-образный крест Андрея Первозванного стал символом российского флота. На этой монете можно увидеть также знак начальника монетного двора Иогана Лювиса Ланга (латинская буква L), приглашенного Петром I для работы в Россию.
Не менее интересна вторая монета. Это высокопробный дворцовый золотой рубль императрицы Екатерины II.
«Дворцовки» номиналом в 1 рубль чеканились 1779 году для нужд императорского двора и не имели широкого хождения в стране. Нумизматы считают, что эти монеты использовались в карточных играх или в придворных сделках. Профиль Екатерины изображен на лицевой стороне с титулом «Божией милостью Екатерина II императрица и самодержица Всероссийская», а на оборотной отчеканен имперский герб: Георгий Победоносец и двуглавый орел со скипетром и державой.
По мнению Игоря Четверикова, две редчайшие монеты могли принадлежать крупному коллекционеру, чье имя пока неизвестно. Судя по всему, он догадывался, что может быть арестован, и заранее зашил петровскую «двухрублевку» и екатерининскую «дворцовку» в воротник в надежде сохранить самые ценные артефакты своей коллекции, предполагает руководитель раскопок.
«Сверка списков расстрелянных выявила как минимум 5 человек, которые могли бы претендовать на роль коллекционера. Среди них есть несколько дворян, директор универмага, довольно зажиточные горожане. Не исключено также, что эти монеты могли быть семейными реликвиями, которые переходили от отца к сыну. Но установить имя коллекционера сейчас не представляется возможным. 94 человека - слишком большая выборка», - отметил исследователь.
Уникальные нумизматические находки передали Тирасполю. Посмотреть на монеты может каждый - они хранятся на витрине выставочного зала Екатерининского парка.