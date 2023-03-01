Принятые в уголовный кодекс Молдовы поправки «о сепаратизме» обсуждались на встрече Президента ПМР Вадима Красносельского с Постпредом РФ при ОБСЕ Александром Лукашевичем и Послом по особым поручениям МИД РФ Виталием Тряпицыным. Об этом по итогам встречи журналистам сообщил Президент Приднестровья, передаёт novostipmr.com
«Конечно, также темой нашей дискуссии был тот пресловутый закон о сепаратизме. Абсолютно непонятный, косный, абсолютно политический», - сказал Вадим Красносельский.
Президент ПМР подчеркнул, что в Кишинёве не скрывают того, что этот закон преследует цель давления на приднестровцев.
«Об этом говорят большие молдавские политики, что благодаря этому закону приднестровцы будут “посговорчивее” То есть они прямо говорят, что это метод давления, и, конечно, перспектив в молдо-приднестровское урегулирование он никак не может внести», - сказал Вадим Красносельский.
«Давлением никогда не достигнешь правды и истины», - добавил Президент.
По словам Посла по особым поручениям МИД РФ Виталия Тряпицына, одна из целей визита российских дипломатов - изучение позиций сторон переговоров по принятым в уголовный кодекс Молдовы поправкам.
«Я конкретно приехал для того, чтобы собрать информацию и почерпнуть точки зрения сторон, потому что проблема эта новая. Но конечно, есть вопросы к правоприменительной практике и к сути [данного закона]», - отметил Посол.
Напомним, с 18 марта в Молдове вступил в силу так называемый закон о сепаратизме, то есть несколько поправок в уголовный кодекс РМ. В зависимости от квалификации деяния они предусматривают наказание за «сепаратизм» в виде тюремного срока и за «подстрекательство к сепаратизму» в виде крупных штрафных санкций или, опять-таки, лишения свободы.
фото: novostipmr.com
Представители Приднестровья неоднократно называли данный закон политизированным и говорили о том, что его принятие и вступление в силу могут негативно сказаться на переговорном процессе. Не вводить такое законодательство молдавскую сторону призывал и Действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи.