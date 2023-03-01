Dnestr.TV

 
0

На встрече Вадима Красносельского с российскими дипломатами обсуждался молдавский «закон о сепаратизме»

На встрече Вадима Красносельского с российскими дипломатами обсуждался молдавский «закон о сепаратизме»
фото: president.gospmr.org

Принятые в уголовный кодекс Молдовы поправки «о сепаратизме» обсуждались на встрече Президента ПМР Вадима Красносельского с Постпредом РФ при ОБСЕ Александром Лукашевичем и Послом по особым поручениям МИД РФ Виталием Тряпицыным. Об этом по итогам встречи журналистам сообщил Президент Приднестровья, передаёт novostipmr.com

«Конечно, также темой нашей дискуссии был тот пресловутый закон о сепаратизме. Абсолютно непонятный, косный, абсолютно политический», - сказал Вадим Красносельский.

Президент ПМР подчеркнул, что в Кишинёве не скрывают того, что этот закон преследует цель давления на приднестровцев.

«Об этом говорят большие молдавские политики, что благодаря этому закону приднестровцы будут “посговорчивее” То есть они прямо говорят, что это метод давления, и, конечно, перспектив в молдо-приднестровское урегулирование он никак не может внести», - сказал Вадим Красносельский.

«Давлением никогда не достигнешь правды и истины», - добавил Президент.

По словам Посла по особым поручениям МИД РФ Виталия Тряпицына, одна из целей визита российских дипломатов - изучение позиций сторон переговоров по принятым в уголовный кодекс Молдовы поправкам.

«Я конкретно приехал для того, чтобы собрать информацию и почерпнуть точки зрения сторон, потому что проблема эта новая. Но конечно, есть вопросы к правоприменительной практике и к сути [данного закона]», - отметил Посол.

Напомним, с 18 марта в Молдове вступил в силу так называемый закон о сепаратизме, то есть несколько поправок в уголовный кодекс РМ. В зависимости от квалификации деяния они предусматривают наказание за «сепаратизм» в виде тюремного срока и за «подстрекательство к сепаратизму» в виде крупных штрафных санкций или, опять-таки, лишения свободы.

На встрече Вадима Красносельского с российскими дипломатами обсуждался молдавский «закон о сепаратизме»
фото: novostipmr.com

Представители Приднестровья неоднократно называли данный закон политизированным и говорили о том, что его принятие и вступление в силу могут негативно сказаться на переговорном процессе. Не вводить такое законодательство молдавскую сторону призывал и Действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи.
  • Сегодня, 11:27
  • DTV
  • Просмотров: 1
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Киев и Кишинев с помощью международных спецслужб отслеж ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Киев и Кишинев с помощью международных спецслужб отслеж ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна