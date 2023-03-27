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В Молдове молодежи предоставят гранты на цифровые сельхозпроекты

В Молдове молодежи предоставят гранты на цифровые сельхозпроекты

Молодые люди Республики Молдова смогут воспользоваться грантами на цифровые преобразования в агропромышленном секторе. Крайний срок подачи документов на участие – 31 июля 2023 года.

Цель грантов – поддержать инициативы, вовлекающие молодежь в цифровое преобразование сельского хозяйства с добавленной стоимостью, винодельческого сектора и туризма посредством партнерства между учебными заведениями и частными компаниями, передает moldpres.md

Деятельность, финансируемая за счет гранта, будет планироваться на максимальный период 24 месяца и может включать:

-продвижение и распространение цифровых преобразований в целевых секторах;

-создание клубов AgTech для молодежи, краткосрочных профессиональных курсов в партнерстве с частными компаниями сектора;

-организация ознакомительных визитов в компании, внедряющие цифровые инструменты и технологии в свою деятельность;

-разработка цифровых обучающих платформ по специальностям, профессиям и целевым отраслям и др.

Гранты будут предоставляться в рамках проекта Агентства США по международному развитию (USAID) «Конкурентоспособность и устойчивость сельских районов Молдовы». Проект предусматривает предоставление грантов на общую сумму около 7 500 000 леев (375 тысяч евро) на максимальный срок 24 месяца.
  • Сегодня, 10:30
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