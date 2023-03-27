Молодые люди Республики Молдова смогут воспользоваться грантами на цифровые преобразования в агропромышленном секторе. Крайний срок подачи документов на участие – 31 июля 2023 года.
Цель грантов – поддержать инициативы, вовлекающие молодежь в цифровое преобразование сельского хозяйства с добавленной стоимостью, винодельческого сектора и туризма посредством партнерства между учебными заведениями и частными компаниями, передает moldpres.md
Деятельность, финансируемая за счет гранта, будет планироваться на максимальный период 24 месяца и может включать:
-продвижение и распространение цифровых преобразований в целевых секторах;
-создание клубов AgTech для молодежи, краткосрочных профессиональных курсов в партнерстве с частными компаниями сектора;
-организация ознакомительных визитов в компании, внедряющие цифровые инструменты и технологии в свою деятельность;
-разработка цифровых обучающих платформ по специальностям, профессиям и целевым отраслям и др.
Гранты будут предоставляться в рамках проекта Агентства США по международному развитию (USAID) «Конкурентоспособность и устойчивость сельских районов Молдовы». Проект предусматривает предоставление грантов на общую сумму около 7 500 000 леев (375 тысяч евро) на максимальный срок 24 месяца.