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С 28 марта Международный аэропорт Кишинева возвращается под управление государства
Фото: Point.md
Начиная с 28 марта Международный аэропорт Кишинева перестанет управляться компанией Avia Invest и перейдет под управление государства.
Власти уверяют, что аэропорт продолжит работу в обычном режиме, без перерывов в работе, передает deschide.md
Следует отметить, что операции и управление Международным аэропортом Кишинева были переданы Avia Invest в ноябре 2013 года на основе государственно-частного партнерства.
Концессионная компания обязалась управлять аэропортом в течение 49 лет и инвестировать 250 миллионов евро в его модернизацию.
Но компанию обвинили в невыполнении договорных обязательств и невыполнении инвестиционного плана, а концессионный договор потребовали расторгнуть.
- Сегодня, 10:38
- DTV
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