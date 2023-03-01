Экс-глава Молдавии назвал террористами действующего президента и правящую партию, передаёт ТАСС Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, нынешнего президента страны Майю Санду и чиновников, выполняющих незаконные приказы правящей Партии действия и солидарности, ждет судьба Михаила Саакашвили, отбывающего срок в грузинской тюрьме.
"Майя Санду и ее партия - террористы. У них нет красных линий. Они считают, что цель оправдывает средства, что им можно все: и Конституцию изменить, и шесть телеканалов закрыть, и сажать оппонентов, и дать безграничные полномочия спецслужбам, - сказал Додон в понедельник в эфире телеканала N4. - Они закончат очень плохо. Никто не вечен, тем более они. Санду зря рассчитывает, что она спрячется в США и ей ничего ни за что не будет. Саакашвили тоже так думал".
Додон напомнил, как в 2019 году из Молдавии после беседы с послом США Дереком Хоганом в Майми сбежал контролировавший правительство и юстицию лидер Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк. "Все исполнители останутся здесь. Им придется отвечать за все по закону перед будущими прокурорами", - считает бывший молдавский лидер.
"В стране появляются новые лидеры, их рейтинги растут. Рейтинг Санду, напротив, стремительно падает. Она теряет популярность. Через год, когда у нас пройдут выборы президента, избиратели, за кого бы они не голосовали, проголосуют против Санду", - сказал он. При этом экс-президент отметил, что еще не решил, будет ли он участвовать в предстоящей президентской гонке.
"Время покажет. Посмотрим. Мне нужно разобраться с уголовными делами, сфабрикованными против меня властью", - пояснил Додон.
Как показало представленное в феврале Институтом маркетинга и социологических опросов Молдавии исследование, большинство граждан страны считает, что Додон управлял страной лучше, чем Санду. По данным опроса, Додон возглавляет первую пятерку самых популярных политиков Молдавии с 44,8% поддержки. Далее в рейтинге следуют мэр Кишинева Ион Чебан с 44,6%, лидер Партии коммунистов Республики Молдова, бывший президент Владимир Воронин с 40,3%. Замыкают этот список Санду с 35,9% и лидер партии "Шор" Илан Шор (32,4%).
Протесты в Молдавии Летом 2022 года в Молдавии начались массовые антиправительственные протесты, участники которых обвиняют власти в резком падении уровня жизни в стране и неспособности справиться с кризисом, требуют провести досрочные выборы. Протестующие указывают на многократно выросшие цены на продовольствие, газ, электричество, другие товары первой необходимости, рекордную за последние 20 лет инфляцию в 30%. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на представителей оппозиции, милитаристские заявления на фоне украинского кризиса. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, более 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей, а почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Со своей стороны Санду заявила об опасности государственного переворота с участием оппозиционных сил и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране запрещены оппозиционные телеканалы, арестованы десятки активистов, выступающих против правительства. Уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова и партии "Шор"