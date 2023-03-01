Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию о создании комиссии по расследованию взрывов на газопроводах системы «Северный поток».
Документ на заседании поддержали три страны (Россия, Китай и Бразилия); 12 государств, в том числе Франция, Великобритания и Япония, воздержались, проголосовавших против нет. Для принятия резолюция должна была набрать девять голосов из 15, передаёт РБК
Россия распространила в Совбезе ООН проект резолюции 18 февраля. 23 марта заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский говорил, что соавтором резолюции стал Китай. Ее поддержали Китай, Белоруссия, Венесуэла, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Документ призывал создать под эгидой ООН международную независимую комиссию по расследованию взрывов на «Северных потоках».
Свое расследование инцидентов на газопроводах ведут Германия, Дания и Швеция. Как заявил на заседании СБ ООН по российской резолюции постоянный представитель России Василий Небензя, у Москвы есть «серьезные — и весьма обоснованные — сомнения в объективности и транспарентности национальных расследований». «Они [европейские страны], к сожалению, демонстрируют отсутствие намерений сотрудничать с заинтересованными сторонами — в частности, с нашей страной как одной из наиболее пострадавших — в целях всестороннего прояснения обстоятельств этого преступления», — сказал Небензя.
Взрывы на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях газопроводов. Расследованием инцидента занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих международных водах произошли взрывы.
Президент России Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов», которым, по его мнению, диверсии были выгодны. США и Великобритания свою причастность к произошедшему отрицали.