фото: ttgpmr.com
Специалисты «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» провели капитальный ремонт участка на магистральном газопроводе Одесса - Кишинёв. По этой стальной трубе голубое топливо идёт потребителям Тирасполя, Бендер, Григориопольского и Дубоссарского районов, сообщается
на сайте компании.
Подземный газопровод ввели в эксплуатацию в 1966 году. Его протяжённость порядка 22,5 км. Специалисты провели техническое обследование газовой нитки. Выявили разрушение изоляционного покрытия, коррозию трубы и нарушения в сварных соединениях.
Для устранения дефектов в 2022 году за счёт инвестиционной программы «Тираспольстрансгаз-Приднестровье» был выполнен капитальный ремонт участка газопровода протяженностью 1920 метров методом параллельной прокладки, без прекращения транспортировки природного газа потребителям
. На прошлой неделе газопровод ввели в работу.
Чтобы завершить ремонт, специалисты перевели потребителей на резервную схему газоснабжения и произвели огневые работы по подключению отремонтированного участка.
Все операции на магистральном газопроводе выполнили специалисты высокой квалификации с большим опытом работы.
В период с 2018 года по настоящее время «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» осуществил капитальный ремонт участка магистрального газопровода Одесса - Кишинёв общей протяженностью 8672 метра.фото: ttgpmr.com