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«Тираспольтрансгаз-Приднестровье» капитально отремонтировал участок газопровода Одесса – Кишинёв

«Тираспольтрансгаз-Приднестровье» капитально отремонтировал участок газопровода Одесса – Кишинёв
фото: ttgpmr.com

Специалисты «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» провели капитальный ремонт участка на магистральном газопроводе Одесса - Кишинёв. По этой стальной трубе голубое топливо идёт потребителям Тирасполя, Бендер, Григориопольского и Дубоссарского районов, сообщается на сайте компании.

Подземный газопровод ввели в эксплуатацию в 1966 году. Его протяжённость порядка 22,5 км. Специалисты провели техническое обследование газовой нитки. Выявили разрушение изоляционного покрытия, коррозию трубы и нарушения в сварных соединениях.

Для устранения дефектов в 2022 году за счёт инвестиционной программы «Тираспольстрансгаз-Приднестровье» был выполнен капитальный ремонт участка газопровода протяженностью 1920 метров методом параллельной прокладки, без прекращения транспортировки природного газа потребителям. На прошлой неделе газопровод ввели в работу.

Чтобы завершить ремонт, специалисты перевели потребителей на резервную схему газоснабжения и произвели огневые работы по подключению отремонтированного участка.

Все операции на магистральном газопроводе выполнили специалисты высокой квалификации с большим опытом работы.
В период с 2018 года по настоящее время «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» осуществил капитальный ремонт участка магистрального газопровода Одесса - Кишинёв общей протяженностью 8672 метра.

«Тираспольтрансгаз-Приднестровье» капитально отремонтировал участок газопровода Одесса – Кишинёв

«Тираспольтрансгаз-Приднестровье» капитально отремонтировал участок газопровода Одесса – Кишинёв
фото: ttgpmr.com
  • Сегодня, 11:02
  • DTV
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