Глава Правительства провел рабочую встречу с участием Вице-премьера, министра сельского хозяйства и природных ресурсов, а также профильных специалистов. В повестке дня тема оптимизации процедуры ветеринарно-санитарной экспертизы товаров.
Сегодня правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мясной, молочной и рыбной продукции закреплены в приказах, изданных Минсельхозом еще в 2005 и 2007 годах. По сути они продолжают традиции еще советского законодательства, неактуальные в нынешних реалиях.
Правительство работает над изменением действующего порядка. В частности, речь об исключении двойной ветеринарно-санитарной экспертизы. В результате она будет осуществляться либо при таможенном оформлении грузов, либо в местах торговли, либо при производстве, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
«Всё, что находится в реализации в свежем виде, не переработанном, подлежит ветеринарно-санитарному контролю без всяких сомнений. На рынках, в магазинах, вне рынков, без разницы», — акцентировал внимание Премьер.
В условиях нестабильной экономической ситуации, вызванной событиями по периметру республики, оптимизация административной нагрузки на предпринимательское сообщество станет мерой поддержки бизнеса. Кроме того, предлагаемые Правительством изменения будут стимулировать владельцев торговых точек к формированию ассортимента из сертифицированной продукции, что в том числе снизит их расходы на проведение экспертиз.
По поручению Премьера составят перечень групп товаров, которые не будут подлежать повторной экспертизе.
В него войдут продукты промышленной переработки, обладающие сертификатами соответствия.
В случаях, когда через границу будут перемещаться товары без соответствующих документов, отечественные лаборатории возьмут на себя контроль качества продукции. Как подчеркнул Вице-премьер Станислав Касап, задача государства – снизить административные барьеры, но при этом сохранить высокий уровень безопасности реализуемых продуктов питания.
В ближайшее время профильные специалисты представят пакет документов, предполагающий внесение изменений и дополнений в нормативные акты Минсельхозприроды.