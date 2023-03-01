Dnestr.TV

 
0

Ветеринарно-санитарная экспертиза товаров не будет двойной

Ветеринарно-санитарная экспертиза товаров не будет двойной

Глава Правительства провел рабочую встречу с участием Вице-премьера, министра сельского хозяйства и природных ресурсов, а также профильных специалистов. В повестке дня тема оптимизации процедуры ветеринарно-санитарной экспертизы товаров.

Сегодня правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мясной, молочной и рыбной продукции закреплены в приказах, изданных Минсельхозом еще в 2005 и 2007 годах. По сути они продолжают традиции еще советского законодательства, неактуальные в нынешних реалиях.

Правительство работает над изменением действующего порядка. В частности, речь об исключении двойной ветеринарно-санитарной экспертизы. В результате она будет осуществляться либо при таможенном оформлении грузов, либо в местах торговли, либо при производстве, сообщает пресс-служба Правительства ПМР

«Всё, что находится в реализации в свежем виде, не переработанном, подлежит ветеринарно-санитарному контролю без всяких сомнений. На рынках, в магазинах, вне рынков, без разницы», — акцентировал внимание Премьер.

В условиях нестабильной экономической ситуации, вызванной событиями по периметру республики, оптимизация административной нагрузки на предпринимательское сообщество станет мерой поддержки бизнеса. Кроме того, предлагаемые Правительством изменения будут стимулировать владельцев торговых точек к формированию ассортимента из сертифицированной продукции, что в том числе снизит их расходы на проведение экспертиз.

По поручению Премьера составят перечень групп товаров, которые не будут подлежать повторной экспертизе.

В него войдут продукты промышленной переработки, обладающие сертификатами соответствия.

В случаях, когда через границу будут перемещаться товары без соответствующих документов, отечественные лаборатории возьмут на себя контроль качества продукции. Как подчеркнул Вице-премьер Станислав Касап, задача государства – снизить административные барьеры, но при этом сохранить высокий уровень безопасности реализуемых продуктов питания.

В ближайшее время профильные специалисты представят пакет документов, предполагающий внесение изменений и дополнений в нормативные акты Минсельхозприроды.

  • Вчера, 16:57
  • DTV
  • Просмотров: 64
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна