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Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных организаций города

Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных организаций города

23 марта в городском Дворце культуры имени П.Ткаченко состоялась встреча Главы Государственной администрации г.Бендеры Романа Иванченко и Председателя Бендерского городского Совета народных депутатов Юрия Кары с активом общественных организаций города. Всего в Бендерах 40 общественных организаций.

Глава города ознакомил общественность с результатами деятельности Госадминистрации за 2022 год, а также поделился дальнейшими планами городского благоустройства. Детали проделанной работы были представлены на видеопрезентации.



Вторая часть встречи прошла в традиционном общении в формате «вопрос — ответ».



В этот же день в Бендерах открыли Центр общественных организаций по ул. Шестакова. Там оборудовали кабинеты, завезены новые шкафы и стулья. Есть конференц-зал и помещение для архива.

  • Вчера, 19:12
  • DTV
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