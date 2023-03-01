23 марта в городском Дворце культуры имени П.Ткаченко состоялась встреча Главы Государственной администрации г.Бендеры Романа Иванченко и Председателя Бендерского городского Совета народных депутатов Юрия Кары с активом общественных организаций города. Всего в Бендерах 40 общественных организаций.
Глава города ознакомил общественность с результатами деятельности Госадминистрации за 2022 год, а также поделился дальнейшими планами городского благоустройства. Детали проделанной работы были представлены на видеопрезентации.
Вторая часть встречи прошла в традиционном общении в формате «вопрос — ответ».
В этот же день в Бендерах открыли Центр общественных организаций по ул. Шестакова. Там оборудовали кабинеты, завезены новые шкафы и стулья. Есть конференц-зал и помещение для архива.