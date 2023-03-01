Положительные результаты в работе по итогу 2022 года показал ОАО «Биохим». В сравнении с 2020 и 2021 годами, объем производства вырос в 2,5 раза, сообщает Минэкономразвития ПМР
Темп роста дохода от продаж составил в отчетном периоде по отношению к 2020-му году +168%. Напомним, что основная продукция, которую производит предприятие — этиловый спирт, незамерзающая жидкость, эфирно-альдегидная фракция, сивушные масла.
Директор Ирина Гущина отметила, что в прошлом году на предприятии удалось провести оптимизацию кадровой политики. В связи с увеличением загрузки производственных мощностей, ростом объемов производства, в 2022 году произошло увеличение среднемесячной зарплаты на 29%. В четыре раза выросла производительность труда. Задолженностей по зарплате перед сотрудниками нет, выплачивается своевременно.
В 2023 году «Биохим» планирует максимально сохранить объемы реализации 2022 года и продолжать направлять налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. К слову, за отчетный период завод оплатил налоги в сумме 6 278 тыс. руб.
Одна из проблем, с которым сталкивается предприятие, по словам Ирины Гущиной – трудно найти замену специалистам узкого профиля, которые с выходом на пенсию уходят с завода.
В целом, на сегодняшний день текучки кадров не наблюдается, штат укомплектован полностью, есть только потребность в операторах котельной. «Если рассматривать в процентном соотношении, то на «Биохиме» трудится 2% людей в возрасте 18-25 лет, 11% — 26-35 лет, 26% — 36-45 лет, 24% — 46-55 лет, и 38% — 56 лет и выше.
Как показывает статистика, на предприятии работает больше всего людей предпенсионного возраста, поэтому потребность в молодых кадрах растет», — обозначила Ирина Гущина.
Она также обратила внимание, что на заводе трудятся грамотные специалисты, которые смогут передать свой опыт новым перспективным кадрам.