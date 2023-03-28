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Оппозиция Турции требует снять Эрдогана с выборов президента

Оппозиция Турции требует снять Эрдогана с выборов президента

Представители трех турецких оппозиционных партий — Хорошая партия, Партия демократии и прорыва и Партия Отчизны — подали заявление в Высшую избирательную комиссию с просьбой исключить президента Реджепа Тайипа Эрдогана из числа кандидатов на предстоящих президентских выборах, уведомил телеканал Haberturk,передаёт iz.ru

Партии отметили, что Эрдоган не имеет права снова баллотироваться в качестве президента, поскольку это нарушит конституцию.

Текущий срок турецкого лидера — второй по счету. При этом власти страны объясняют, что после проведенного в 2017 году конституционного референдума президентские сроки Эрдогана обнулились. Сам он ответил на это, что оппозиция боится проиграть на предстоящих выборах, по этой причине она и начала акцентировать на данной теме внимание.

Глава минюста Турции Бекир Боздаг также заявлял об отсутствии у Эрдогана каких-либо юридических преград для выдвижения кандидатуры на предстоящих президентских выборах. Он мотивирует это тем, что нынешний срок для Эрдогана после перехода Турции в 2018 году к президентской форме правления является первым.

21 марта сообщалось о том, что Эрдоган официально выдвинут кандидатом на пост главы государства на следующих выборах, которые пройдут 14 мая. Он выступает как единый кандидат от «Республиканского альянса», куда входят правящая Партия справедливости и развития и Партия националистического движения (MHP).

Предвыборные опросы пока не выявляют явных фаворитов этих выборов, но, со слов экспертов, они могут быть довольно сложными для правящей партии из-за разрушительных землетрясений, унесших жизни почти 50 тыс. жителей Турции.

5 марта газета Hurriyet подчеркнула, что на выборах президента Турции большинство избирателей могут проголосовать за Эрдогана. Такое развитие событий предполагает в том числе турецкая правящая Партия справедливости и развития.

До этого, 1 марта, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амур Гаджиев сообщил «Известиям», что рейтинг Эрдогана поднялся после землетрясений, произошедших в стране.
  • Сегодня, 10:56
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