Вопросы безопасности и изменения климата станут главными на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет в Кишиневе в начале июня 2023 года. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на пресс-конференции, сообщает md.sputniknews
По ее словам, вопросы организации саммита и повестки дня обсуждались с главой Совета ЕС Шарлем Мишелем в ходе его визита в Молдову 28 марта.
"Предлагаем сосредоточиться в ходе саммита на вопросах мира и безопасности, энергетической устойчивости и мерах по борьбе с изменением климата. Также обсудим межсетевые соединения в Европе для лучшего соединения и более стабильного положения на континенте", – сказала Санду.
Она отметила, что в качестве принимающей стороны Молдова надеется, что встреча ЕПС станет продуктивным и значимым событием, на котором будут определены решения проблем, с которыми сталкивается Европа.
"Мы с энтузиазмом ждем возможности приветствовать в нашей стране 50 глав государств и правительств, а также официальных лиц Европейского союза", – добавила президент.
Саммит Европейского политического сообщества состоится 1 июня 2023 года в Кишиневе. Официальное приглашение было подписано президентом Молдовы Майей Санду и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Приглашения направили главам государств и правительств стран-участниц.
Ожидается, что в мероприятии примут участие 47 президентов и глав правительств, а также руководство Европейского Союза.
Первая встреча ЕПС состоялась в Праге в октябре 2022 года, в мероприятии тогда приняли участие лидеры 27 стран-членов ЕС и 17 – других государств. Европейское политическое сообщество (ЕПС) было создано в 2022 году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Оно представляет собой платформу для политического диалога и сотрудничества между государствами ЕС и странами, не входящими в пространство сообщества.