Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики утверждено Положение о порядке ведения государственного земельного кадастра. Объектами государственного земельного кадастра являются все земли Приднестровской Молдавской Республики независимо от целевого назначения и вида их использования, сообщает newspmr.com
Согласно документу:
Ведение земельного кадастра осуществляется в соответствии со следующими принципами: - ведения его по единой для всей территории ПМР системе;
- равной силы бумажных и электронных носителей. При расхождении данных на бумажных и электронных носителях приоритет отдается бумажным носителям;
- непрерывности внесения в установленном порядке изменяющихся характеристик земельных участков, достоверности, полноты и объективности кадастровой информации о землях;
- свободного доступа для всех пользователей (потребителей), за исключением сведений, составляющих гостайну;
- юридической силы кадастровой информации;
- сопоставимости и совместимости кадастровой информации с данными о землях, содержащимися в других государственных кадастрах, и системой записей в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- сопоставимости на разных уровнях управления административно-территориальных единиц.
Земельный кадастр содержит необходимые, достоверные сведения о:
- земельных участках;
- территориальных зонах;
- землях и границах административно-территориальных единиц;
- землях и границах Приднестровской Молдавской Республики.
Указанные сведения содержатся в государственном земельном кадастре в объеме, необходимом для наиболее эффективного осуществления государственного управления земельными ресурсами, для обеспечения защиты всех участников земельных отношений.
Порядок ведения государственного земельного кадастра на всей территории ПМР осуществляется по единой системе и представляет собой последовательные действия по сбору, документированию, накоплению, систематизации, обновлению, обработке, учету и хранению сведений о земельных участках.
Государственный земельный кадастр ведется уполномоченными органами, к ведению которых отнесены вопросы землеустройства, по единой системе за счет средств соответствующего бюджета.
Ведение государственного земельного кадастра осуществляется республиканским органом государственного управления, в ведении которого находятся вопросы регулирования земельных отношений, путем обобщения данных, представляемых государственными администрациями городов (районов) ПМР, и сбора собственной информации, данных по инвентаризации земель, осуществляемой по заказам заинтересованных лиц (с учетом земельно-оценочных работ).
Документирование сведений государственного земельного кадастра осуществляется в текстовых, табличных, графических документах на бумажных и электронных носителях.
Кадастровая информация предназначается для обязательного его использования при:
- государственной регистрации прав на землю и иное недвижимое имущество и сделок с ним;
- государственном контроле, планировании, рациональном использовании и охране земельных участков;
- проведении землеустройства;
- оценке хозяйственной деятельности землевладельцев, землепользователей и арендаторов;
- развитии и функционировании рынка прав на землю;
- совершении сделок с правами на землю;
- предоставлении и прекращении прав пользования земельным участками (изъятии земельных участков);
- разрешении земельных споров;
- установлении размеров платежей за землю;
- установлении размеров компенсационных выплат в соответствии с законодательством ПМР;
- защите прав землевладельцев, землепользователей, арендаторов и других обладателей прав.
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти, ответственным за порядок ведения государственного земельного кадастр и держателем банка кадастровой информации, является республиканский орган государственного управления, в ведении которого находятся вопрос регулирования земельных отношений.
Органы, осуществляющие ведение государственных или иных кадастров, реестров и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органы (организации), осуществляющие регистрацию или учет отдельных видов недвижимости имущества, природных ресурсов и территориальных зон, координируют свою деятельность в части информационного и технологического взаимодействия на основании сведений государственного земельного кадастра, с учетом административно-территориального деления ПМР.
Кадастровая информация является государственной собственностью. Собственниками кадастровой информации являются органы государственной власти ПМР, за счет средств которых производится формирование кадастровой информации.