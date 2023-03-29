Сергей Оболоник озвучил отчет по итогам деятельности Министерства экономического развития ПМР за минувший год. В онлайн-встрече приняли участие Председатель Правительства ПМР, Председатель Верховного Совета ПМР, а также представители профильных комитетов, руководители органов госвласти, представители предприятий, общественных организаций и другие приглашенные, сообщается на сайте Минэкономразвития
Вице-премьер – министр экономического развития в начале доклада озвучил основные тенденции развития экономики республики за отчетный период. Они были сформированы на фоне ухудшения внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации с конца февраля 2022 года, и в условиях сокращения поставок природного газа в республику в IV квартале.
После восстановительного периода приднестровской экономики, итоги прошлого года отличаются сокращением всех ключевых макроэкономических показателей. В индустриальном секторе наблюдалось снижение интенсивности производственных процессов.
По экспортоориентированным направлениям динамика сложилась отрицательная, а в отраслях внутреннего рынка были отмечены показатели роста. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
Обеспечение поддержки граждан республики и хозяйствующих субъектов в 2022 году было в приоритете. Учитывая предложения предприятий, СПАПП, общественных организаций, Министерство подготовило комплекс мер в сфере налоговой политики, затрагивающих различные области, в том числе: обувную и швейную промышленности, строительные и сельскохозяйственные организации, государственные и муниципальные предприятия.
Было продлено действие мер по господдержке в рамках антикризисного законодательства, пролонгированы льготы по налогу на доходы для обувных и швейных организаций. Продолжился особый порядок исчисления и уплаты соцналогов при налогообложении доходов для коллегии адвокатов. Для организаций, которые оказывают услуги по информационно-вычислительному обслуживанию за пределами республики, а также для фирм по строительству жилья продлили действие льготного порядка налогообложения доходов. Снизилась налоговая нагрузка и была предусмотрена возможность применения упрощённой системы налогообложения для государственных и муниципальных предприятий, которые выполняли проектные работы и технадзор за ведением строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.
Также была проделана большая работа по регулированию деятельности сельхоз производителей. В частности, прекратил свое действие фиксированный сельскохозяйственный налог, была установлена возможность применения пониженной ставки подоходного налога без предоставления налоговых вычетов. Кроме того, для тех, кто производит и перерабатывает сельхозпродукцию, был уточнен порядок и критерии применения льготы по освобождению от уплаты налога на доходы. Изменилась величина социальных взносов, подлежащих уплате крестьянско-фермерскими хозяйствами.
Все вышеобозначенные налоговые изменения вступили в силу с 1 января 2023 года.
За отчетный период ведомство приняло участие в реализации программ льготного кредитования хозяйствующих субъектов. Одна из них была направлена на цели пополнения оборотных средств, по итогам которой был выдан льготный кредит на сумму 390,5 тыс. евро. Продолжается реализация программы льготного кредитования путем субсидирования части процентной ставки в размере 6% годовых за счет средств республиканского бюджета. Напомним, что она направлена на выдачу кредитов на инвестиционные цели организациям промышленности, сельского хозяйства, крестьянским (фермерским) хозяйствам, строительства, сферы туризма, а также негосударственным организациям образования на срок до 5-7 лет. За 2022 год было заключено 30 кредитных договоров общей суммой 8,9 млн евро, большая доля из которых была направлена на развитие сельского хозяйства. Общая сумма господдержки по льготным кредитам на инвестиционные цели, выданным с 2018 года, составила 33 млн руб., в том числе прямые субсидии из бюджета 6,6 млн руб.
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сергей Оболоник напомнил, что для минимизации рисков обеспечения продовольственной безопасности, Указом Президента был запрещен экспорт отдельных категорий товаров. Решения о вывозе продовольствия принимались исключительно Специальной Комиссии при Правительстве. Ее участники в 2022 году приняли около 287 положительных решений по обращениям хозсубъектов на сумму 101,6 млн долл. экспорта.
В связи с негативными последствиями внешних факторов приняты меры господдержки для отечественных производителей по снижению ставки таможенных сборов за таможенные операции для электротехнической продукции и легкой промышленности с долей собственного производства не менее 50%. Кроме того, для хозсубъектов продлили срок действия таможенной процедуры временного ввоза товаров, установили возможность предоставления отсрочек или рассрочек уплаты таможенных платежей без взимания процентов, а также предоставили возможность передачи правопреемнику условно выпущенных товаров при проведении реорганизации юрлица.
Межведомственной комиссией в рамках формирования таможенного тарифа на 2023 год были пересмотрены ставки импортной таможенной пошлины по 1 729 кодам ТН ВЭД. Для минимизации затрат производственных предприятий по 88-ми кодам ставки были обнулены. Также проводился анализ действия таможенных пошлин на 2022 год, принимались решения по стимулированию экспорта и развитию программ импортозамещения. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ТУРИЗМ
Говоря о взаимодействии с начинающими предпринимателями, министр обратил внимание, что в связи с тяжелой внешнеполитической и внешнеэкономической ситуацией реализацию проекта «Покупай приднестровское!» в 2022 году пришлось приостановить. «Функционирование бизнес-школы» продолжило свою деятельность. Так в отчетном периоде между МЭР и ТПП ПМР был заключен договор на сумму практически 500 тыс. руб. В рамках проекта 518 человек прошли обучение, связанное с открытием и ведением бизнеса на территории республики.
Минэкономразвития с Агентством по туризму за прошлый год реализовало 18 мероприятий в рамках программы по поддержке и развитию туризма, не требующих финансирования.
В 2022 году в Приднестровье продолжилось продвижение туристского продукта. В частности, благодаря активному содействию профильной службы министерства, а также Агентства по туризму были созданы условия для движения велосипедистов по улицам в Бендерах, профинансированы договоры на установку 100 туристических указателей и 50 информационных стендов по городам и районам республики.
Работа по реализации Дорожной карты «Улучшение внутренних условий ведения предпринимательской деятельности» продолжается. Министерством налажено сотрудничество с Агентством инноваций и развития.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сложившаяся внешнеполитическая и внешнеэкономическая обстановки не позволили в полной мере продолжить реализацию государственной политики по привлечению инвестиций в республику. За отчетный период была одобрена одна заявка по производству стальной проволоки. Плановая сумма инвестиций составила 210 тыс. евро, было создано 8 новых рабочих мест.
«На текущий момент действует 7 инвестиционных договоров на общую сумму 6,7 млн евро. В 2022 году в рамках действующих проектов инвестировано 189,6 тыс. евро, трудоустроено 85 человек. Поступление от реализации продукции составило свыше 5,5 млн евро», — сообщил Сергей Оболоник.
В связи с ликвидацией Агентства по инвестициям и развитию, полномочия в области инвестиционной деятельности были переданы в ведение Министерства экономического развития. Также МЭР теперь занимается и организационно-техническим обеспечением Координационного совета по технической и гуманитарной помощи. К слову, в 2022 году было рассмотрено 68 проектов безвозмездной помощи, проведена их регистрация на общую сумму 5,5 млн евро, и гуманитарная помощь составила 1,5 млн евро.
ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА
Особое внимание в докладе было уделено тарифной политике. Министр отметил, что, как и в предыдущие годы, она сохраняла социально-ориентированный характер, была направлена на поддержку промышленных предприятий и предпринимателей.
Коммунальные тарифы для населения сохранились на прежнем уровне. При этом в связи с повышением рост цен на ГСМ, расходные материалы, услуги по доставке товаров, а также из-за изменения логистических цепочек, были отмечены некоторые изменения регулируемых тарифов на социально значимые товары, работы и услуги.
Масштабная работа Госслужбой цен и антимонопольной деятельности была проведена по формированию тарифной кампании на 2023 год. Установлено более 150 регулируемых цен в 13-ти сферах производства социально значимых товаров (работ, услуг).
Для сохранения отпускных тарифов на коммунальные услуги населения государство компенсировало ресурсоснабжающим организациям разницу между экономически обоснованными и отпускными тарифами.
В 2022 году размер государственной поддержки предприятий сферы естественных монополий составил 188 млн рублей, при этом профинансировано 68,5 млн рублей, оставшаяся часть подлежит переводу во внутренний государственный долг. Межтарифная разница была получена МГУП «Тирастеплоэнерго», ГУП «Водоснабжение и водоотведение» и МУП «Бендерытеплоэнерго». Ее покрытие позволило осуществить капитальные вложения в реконструкцию сетей и восстановление производственного оборудования на уровне 2021 года.
В отчетном периоде инвестпрограммы предприятий сферы естественных монополий были сформированы на сумму 412 млн. рублей. Как отметил министр, их реализация направлена на выполнение работ по реконструкции объектов и сетей энергоснабжения с применением современных технологий и энергосберегающего оборудования, а также на автоматизацию процесса производства, транспортировки и распределения энергетических ресурсов. Исполнение составило 190 млн. рублей.
Благодаря финансированию межтарифной разницы и реализации инвестпрограмм в 2022 году, таким предприятиям как «ЕРЭС», «Тирастеплоэнерго» и «Водоснабжение и водоотведение» удалось осуществить реконструкцию сетей, закупить новую спецтехнику, а также, что немаловажно, значительно снизить аварийность на сетях.
ЭНЕРГОКРИЗИС
Непростая ситуация, которая сложилась в энергетическом секторе во втором полугодии 2022 года, оказала существенное влияние на экономику страны. Сергей Оболоник напомнил, что из-за ограничений поставок природного газа, с 21 октября прошлого года в Приднестровье введен режим ЧП. В приоритете государства было обеспечить выработку электроэнергии для внутреннего рынка.
Ситуация резко усугубилась в ноябре, когда потребность в голубом топливе не была получена в полном объеме. Тогда специалистами МЭР и подведов была проведена масштабная работа по планированию и распределению объемов природного газа. Первоочередной задачей было обеспечить население природным газом, теплом и не допустить остановку производства социально-значимой продукции.
Разработанный комплекс мер по экономии энергоресурсов позволил сократить потребление природного газа до такого уровня, чтобы не допустить перерасхода лимитов, установленных на тот период. В декабре удалось достичь соглашения по поставкам электроэнергии и газа до конца года. УПРАВЛЕНИЕ ГОСИМУЩЕСТВОМ
Одним из ключевых моментов работы Департамента имущественных отношений в 2022 году стало исполнение программы разгосударствления и приватизации. Так за отчетный период было приватизировано 14 объектов государственной и 35 объектов муниципальной собственности. Доход по этому направлению составил 53 млн рублей.
В прошлом году в ведение Министерства были переданы 10 предприятий с долей государственного участия. Теперь под контролем МЭР находятся 28 предприятий, численность работников на которых составляет 11 155 человек.
В сфере арендных отношений проводился анализ результатов сдачи в аренду и безвозмездное пользование объектов госсобственности. Так в 2022 году в аренду сдано 202 объекта, сумма арендных платежей от которых составила более 2,9 млн рублей. В безвозмездное пользование передано 168 объектов.
Специалистами профильного департамента была проведена рыночная оценка двух объектов госимущества, а также три проверки. Кроме того, было заключено 10 договоров на оказание услуг по оценке, аттестовано 30 физических лиц на получение документа профессионального оценщика, проведена работа по сопровождению оценки 13-ти объектов госимущества.
В рамках совершенствования процедур несостоятельности (банкротства) подготовлены дополнения в соответствующий Закон в части изменения порядка погашения кредиторской задолженности перед кредиторами третьей очереди обеспеченных залогом имущества. На законодательном уровне было поддержано предложение Министерства о введении моратория на возбуждение дел о банкротстве сроком на 6 месяцев и возможности продления конкурсного производства, а также о предоставлении отсрочки на принудительную ликвидацию юрлиц по инициативе органов госвласти.
Также за 2022 год утверждено 37 карт учета государственного и муниципального имущества на 63 объекта.
В области имущественных отношений велась постоянная работа с подведомственными предприятиями по анализу их деятельности, согласованию бизнес-планов, планов закупок, уставных документов, штатных расписаний, отчетов. Также специалисты департамента решали вопросы, связанные с движением имущества, расчетом отчислений в бюджет части чистой прибыли, принимали участие в годовых инвентаризациях.
В 2022 году сотрудники Министерства приступили к формированию Государственной информационной системы «Государственное имущество». В настоящее время частично выполнено формирование дизайна сайта и некоторые работы по созданию пользовательского функционала.
СТРОИТЕЛЬСТВО, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ТРАНСПОРТ
Реализация сметы расходов Фонда капитальных вложений традиционно продолжает оставаться в сфере строительной отрасли ключевым фактором. Профильным Департаментом проводилась постоянная работа по формированию и внесению корректив в перечень объектов, подлежащих капитальному строительству и ремонту. «На 2022 год утверждена смета расходов Фонда капитальных вложений практически на 223 млн рублей. В программы капвложений и капитального ремонта было включено 136 объектов на сумму 217 млн рублей, профинансировано 206,5 млн рублей, при этом денежные средства были освоены в размере 194 млн рублей», — сообщил Сергей Оболоник.
Приоритетным направлением программы Фонда стало строительство и ремонт: 55 учреждений образования, 12 учреждений культуры и спорта, 11 медучреждений и стольких же объектов инфраструктуры, а также 7 учреждений специального (коррекционного) образования и 4 объектов ЖКХ.
Важным событием стало продолжение реализации второго этапа Программы «Завершение строительства недостроенных жилых объектов на долевом участии». Благодаря ее реализации, в прошлом году был сдан в эксплуатацию дом в городе Рыбница на 26 квартир.
На финансирование Программ развития дорожной отрасли из средств Дорожного фонда было потрачено 209 млн рублей из выделенных 232,8 млн.
В 2022 году был усилен контроль за своевременным исполнением программ развития дорожной отрасли, проводился анализ отчетов по их реализации, осуществлялась проверка актов выполненных работ на соответствие объёмов и качества дорожных работ.
Подводя годовые итоги работы транспортной отрасли, министр отметил, что на регулярных пригородных, междугородных и международных маршрутах, в сравнении с 2021 годом, количество перевезенных пассажиров увеличилось на 7%. Электротранспортом было перевезено 12,8 млн пассажиров, что на 29% больше показателей предыдущего отчетного периода. К слову, льготных из них – 9,4 млн человек.
Транспортным организациям было профинансировано 4,3 млн рублей потерь от перевозки льготных категорий граждан. Также продолжено оказание господдержки в виде предоставления субсидий транспортным организациям за обеспечение бесперебойного обслуживания 30-ти социально значимых регулярных маршрутов.
Большая работа была проделана Госслужбой статистики. На протяжении 2022 года сотрудники собирали и обрабатывали данные, поступающие от почти 9 тыс. субъектов по 105-ти формам государственной статистической отчетности. За отчетный период пользователей обеспечивали сводной статинформацией, которая позволяет проводить системный анализ и комплексную оценку развития республики.
В рамках «дорожной карты» по запланированным мероприятиям специалистами госслужбы был введен Классификатор видов экономической деятельности взамен устаревшего Классификатора отраслей народного хозяйства. Кроме того, была проведена работа по актуализации и оптимизации процессов государственного статистического наблюдения, совершенствованию применяемых методик, а также мониторинг востребованности данных и пользовательского спроса.
В прошлом году в адрес МЭР ПМР поступило 479 обращений граждан. Больше всего население интересовали вопросы, касаемые работы ЖКХ. Кроме того, поступил достаточно большой объем обращений, связанный с ценовой политикой и госрегулированием цен – практически 10% от общего числа запросов.
Подводя итог работы Министерства в 2022 году, Сергей Оболоник отметил, что, благодаря слаженной работе коллектива, в сложившихся непростых условиях удалось не допустить серьезного экономического кризиса внутри республики, сохранить экспортный потенциал и обеспечить стабильную работу предприятий.
Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг озвучил ряд задач, которым ведомству в текущем году нужно будет уделить особое внимание, а также положительно оценил работу коллектива, нацелив Минэкономразвития на достижение новых результатов.