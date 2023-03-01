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Посольство Молдовы выпустило предупреждение о поездках в Болгарию

Посольство Молдовы выпустило предупреждение о поездках в Болгарию

Посольство Молдовы в Болгарии предупредило путешественников о том, что с 29 по 31 марта на четырех контрольно-пропускных пунктах пройдут акции протеста. Речь идет о КПП Кардам, Силистра, Русе и Видин на границе Болгарии и Румынии, сообщает newsmaker.md

Как уточнили в посольстве, протесты организует Национальной ассоциации производителей зерна Болгарии. Время проведения акций — с 10:00 до 11:00.

«Возможно, что на ограниченный период времени некоторые дороги перекроют и приостановят движение через указанные КПП. Могут образоваться очереди», — сказано в сообщении.

Посольство Молдовы рекомендовало гражданам следить за ситуацией на этих участках, а водителям — соблюдать правила дорожного движения и указания правоохранителей.

Как сообщает Болгарское национальное радио, сельхозпроизводители организуют акции протеста с требованием не распространять на Болгарию действие европейского регламента о беспошлинном ввозе зерна из Украины.

В ассоциации производителей заявили, что рынок сбыта для болгарского зерна отсутствует, а до сбора урожая осталось два месяца. Новый урожай негде будет хранить, и ситуация вряд ли улучшится, если продолжится украинский импорт сельскохозяйственных товаров в страну.
  • Вчера, 18:45
  • DTV
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