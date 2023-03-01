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Суворовцы выиграли конкурс «Моя страна – мое Приднестровье»

Суворовцы выиграли конкурс «Моя страна – мое Приднестровье»
фото: https://mopmr.org/

Команда Тираспольского суворовского училища стала победителем конкурса «Моя страна – мое Приднестровье», который проводился среди учащихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций республики на базе Тираспольской гуманитарно-математической гимназии.

Как сообщила пресс-служба Министерства просвещения, основными целями конкурса было углубление знаний учащихся по истории Приднестровья, формирование исторического сознания, национальной и общегражданской идентичности, воспитание патриотизма, выявление лучших знатоков истории родного края.

Участие в конкурсе приняли девять команд из всех районов республики. Жюри отметило высокий уровень подготовки команд, которые показали глубокие знания по истории родного края.

В итоге лучшими были признаны учащиеся Тираспольского Суворовского военного училища. Призерами конкурса стали команды Дубоссарской гимназии № 1 и Тираспольской гуманитарно-математической гимназии.

По итогам конкурса командам были вручены дипломы и сертификаты Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
  • Вчера, 18:50
  • DTV
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