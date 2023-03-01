Команда Тираспольского суворовского училища стала победителем конкурса «Моя страна – мое Приднестровье», который проводился среди учащихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций республики на базе Тираспольской гуманитарно-математической гимназии.
Как сообщила пресс-служба Министерства просвещения, основными целями конкурса было углубление знаний учащихся по истории Приднестровья, формирование исторического сознания, национальной и общегражданской идентичности, воспитание патриотизма, выявление лучших знатоков истории родного края.
Участие в конкурсе приняли девять команд из всех районов республики. Жюри отметило высокий уровень подготовки команд, которые показали глубокие знания по истории родного края.
В итоге лучшими были признаны учащиеся Тираспольского Суворовского военного училища. Призерами конкурса стали команды Дубоссарской гимназии № 1 и Тираспольской гуманитарно-математической гимназии.
По итогам конкурса командам были вручены дипломы и сертификаты Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики.