Компания-концессионер Кишиневского международного аэропорта Avia Invest предупредила сегодня, 29 марта, о намерении обратиться в международные инстанции, чтобы защитить свои права. Заявление прозвучало после того, как накануне стало известно о завершении процедуры перехода собственности аэропорта от концессионера к государству.
В Avia Invest случившееся назвали рейдерским захватом, сообщает eadaily.com «Расторжение договора концессии не имеет ничего общего с якобы невыполненными инвестициями или другими нарушениями со стороны „Avia Invest“. Вся суть ситуации проста и прозрачна — государство через Национальную комиссию финансовых рынков заставило страховую компанию отозвать полис у „Avia Invest“ S.R.L., либо положить лицензию на стол, а потом негласно запретила всем остальным страховым компаниям заключать договоры под такими же угрозами», — отметили в компании . Там уточнили, что все же получили страховой полис в российской компании, но молдавские власти отказались его признать.
Кроме того, Avia Invest обвинила молдавские власти в том, что те лишили компанию не только государственного имущества, находившегося в концессии, но и «бесплатно забрали в пользу государства все имущество, которое находится в частной собственности компании».
Напомним, в 2013 году Avia Invest получила Международный аэропорт Кишинева в концессию на 49 лет. В июле 2020 года Агентство госсобственности сообщило, что разорвало контракт. Дело в том, что эта компания аффилированна с находящимся под санкциями США и Великобритании политиком и бизнесменом Иланом Шором, партия которого «Шор» находится в активной оппозиции к проевропейскому режиму президента Майи Санду и выводит недовольных социальным положением людей на многотысячные акции протеста. Ранее парламент Молдовы отменил режим беспошлинной торговли в республике. Сеть магазинов дьюти-фри также принадлежала лидеру оппозиции Шору.
В правительстве Молдовы заявляют, что Avia Invest не выполнила свои обязательства перед государством, перечисленные в инвестиционной программе, и накопила долги по инвестициям на € 66,2 млн, а также не предоставила страховую гарантию на сумму в € 1 млн.
Как сообщало EADaily , процедура перехода собственности Кишиневского международного аэропорта от концессионера Avia Invest к государству была комплексной и затронула не только этот объект, но и смежные с ним предприятия.