Сумские депутаты отказались переименовывать улицы, связанные с Россией, сообщило украинское издание «Общественное», передаёт gazeta.ru
Отмечается, что за петицию проголосовало 16 депутатов, для принятия решения необходимо 22 голоса. Переименовать хотели, в частности, улицы, посвященные русским ученым и художникам.
Ранее Белицкая община Полтавской области Украины переименовала 90 улиц, переулков и площадей, названных в честь российских и советских исторических личностей и событий. Об этом сообщил полтавский офис Украинского института национальной памяти (УИНП).
Отмечается, что соответствующее решение было принято на 29-й сессии восьмого созыва Белицкого поселкового совета Полтавского района №17. Специально созданная комиссия на протяжении четырех месяцев готовила документ для переименования. В комиссию вошли представители поселкового совета и УИНП, а также директор Белицкого краеведческого музея.
В итоге комиссия решила переименовать улицы, названные в честь писателей Александра Радищева, Александра Пушкина, Владимира Короленко, ученого-селекционера Ивана Мичурина, космонавта Юрия Гагарина.