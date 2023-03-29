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В Дубоссарах подвели итоги конкурса «Мэрцишор-2023»

В Дубоссарах подвели итоги конкурса «Мэрцишор-2023»

В Дубоссарах подвели итоги районного конкурса «Мэрцишор-2023», в котором приняли участие 200 юных дубоссарцев. Свои работы представляли как учащиеся, так и коллективы организаций образования и учреждений культуры Дубоссарского района, сообщается на сайте госадминистрации Дубоссар.

Инициатор и организатор проведения конкурса «Мэрцишор-2023» - местное отделение партии «Обновление». Её представитель отметила, что традиция символов Мэрцишор любима многими народами:

«Именно поэтому в 2017 году Всемирная организация по охране памятников культуры и истории «Юнеско» внесла традицию «Мэрцишор» в список нематериального культурного наследия человечества. Мы очень рады, что вы, дубоссарские ребята, способствуете сохранению и продолжению этой традиции».

Глава дубоссарской госадминистрации Руслан Чабан подчеркнул, что каждый год у конкурса становится все больше участников, а работы более оригинальные и красивые.

«Каждый год жюри все сложнее выбирать лучших. Потому что наши дубоссарские детки самые сильные, умные, красивые, творчески развитые. Хочу также выразить благодарность учителям – наставникам, родителям за то, что вы помогаете проявлять творческую инициативу наших ребят», – сказал он.

В этом году в конкурсе было 2 номинации для 3 возрастных групп: «Настольная композиция» и «Настенная композиция – панно». Когда члены жюри стали знакомиться с конкурсными работами, пришлось добавить еще дополнительные номинации: «Оригинальная идея» и «За верность народным традициям и национальный колорит».

Юные дубоссарцы смогли передать не только великолепие весенних символов, выполненных в разных техниках из бумаги, кожи, картона, ниток, ткани, дерева, бросового материала, но и народные традиции молдавского народа, дружбу людей всех национальностей, проживающих в Приднестровье.

«Мы в последнее время, как и многие люди в селах, собираем по крупицам традиции и быт молдавского народа, который очень ценен: вышивки, ковры, народную утварь. Мы бережем молдавский язык, чтобы передать все это наследие следующим поколениям. И вот в этих работах вы смогли все отразить. Все они заслуживают громадного восхищения и уважения», - отметил один из членов жюри.

Всех участников поощрили дипломами и сувенирами, победителям вручили призы, а наставникам ребят – благодарственные письма.

В Дубоссарах подвели итоги конкурса «Мэрцишор-2023»

В Дубоссарах подвели итоги конкурса «Мэрцишор-2023»

В Дубоссарах подвели итоги конкурса «Мэрцишор-2023»

В Дубоссарах подвели итоги конкурса «Мэрцишор-2023»

В Дубоссарах подвели итоги конкурса «Мэрцишор-2023»
фото: dubossary.ru
  • Вчера, 19:38
  • DTV
  • Просмотров: 45
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